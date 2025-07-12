Terör Örgütü PKK Üyelerinin Yaktığı Silahlar Nerede Muhafaza Edilecek? Açıklama Geldi

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası KCK Eş Başkanı Bese Hozat’ın da aralarında bulunduğu 30 örgüt üyesinin dün Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası’nda düzenlenen törenle yaktıkları silahların akıbeti belli oldu. Dev bir kazanda yakılan silahların, aynı bölgede muhafaza edileceği bildirildi.

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Terör Örgütü PKK Üyelerinin Yaktığı Silahlar Nerede Muhafaza Edilecek? Açıklama Geldi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'terörsüz Türkiye' sürecinde dün kritik bir eşik aşıldı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından terör örgütü PKK, kendisini feshettiğini açıklamıştı. Terör örgütü dün silah bırakma töreni düzenledi. Aralarında KCK Eş Başkanı Bese Hozat’ın da bulunduğu 30 örgüt üyesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentinde bulunan Casene Mağarası’nda düzenlenen törenle silahlarını yaktı.

Terör Örgütü PKK Üyelerinin Yaktığı Silahlar Nerede Muhafaza Edilecek? Açıklama Geldi - Resim : 1

SİLAHLAR NASIL MUHAFAZA EDİLECEK?

Törenin ardından, yakılan silahların nasıl muhafaza edileceğiyle ilgili süreç de netleşmeye başladı. Süleymaniye Ulusal Güvenlik Müzesi Müdürü Ako Xarib, ilk aşamada silahların Emne Sureke Ulusal Müzesi’nde sergilenmesinin planlandığını, ancak bu karardan vazgeçilerek silahların yakıldıkları Casene Mağarası’nda korunmasına karar verildiğini açıkladı. Xarib, silahların korunması için özel bir alan oluşturulması amacıyla prosedür başlatıldığını ve muhafaza yöntemleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

'SİYASİ BİR ÇÖZÜM'

Silah bırakan grupta yer alan KCK Eş Başkanı Bese Hozat da törenden sonra bir yayın kuruluşuna verdiği röportajda, “silah bırakmayı siyasi bir çözüm için adım olarak” değerlendirdi. Hozat, "Demokratik siyaset çağrısı yapan bir hareket için silahlar artık engeldir. Bu engelleri ciddiyet ve sorumlulukla kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör Örgütü PKK Üyelerinin Yaktığı Silahlar Nerede Muhafaza Edilecek? Açıklama Geldi - Resim : 2

'DEMOKRATİK SİYASET İÇİN ADIM'

Örgüt çizgisine yayın yapan kuruluşlarda silah bırakan grubun tören öncesindeki görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde grubun, Öcalan’ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan video mesajını dinlediği ve Bese Hozat öncülüğünde silah bırakma töreni için bulundukları alandan ayrılmaları yer aldı. Ayrıca silah bırakan grupta yönetici pozisyonunda bulunanlardan Behzat Çerçel ve Tekoşin Ozan’la tören sonrasında yapılan röportajlar yayınlandı. Türkçe yapılan röportajlarda, örgüt yöneticileri ''demokratik siyaset için adım attıklarını, bunun yeni bir mücadele yöntemi olduğu'' vurgusunu yaptı.

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Kaynak: ANKA

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