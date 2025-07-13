Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı’nın ‘AKP-MHP-DEM’ Açıklamasına Yanıt!

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Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının ardından siyasi isimlerden açıklamalar peş peşe gelirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

'GÜNLER İÇİNDE...'

Kızılcahamam Kampı'nın son gününde önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, TBMM’de kurulması planlanan komisyona ilişkin de konuştu. Çelik “Öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı yapacağız. Günler içinde komisyonun kurulduğunu görebiliriz. Terörsüz Türkiye süreci bir al-ver süreci ya da pazarlık süreci değildir” dedi.

'TERÖR SONA ERECEK'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Güvenlikten adalete konuları konuştuk. İlerleyen süreçte MYK'da MKYK'da bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması dünyada geniş bir yankı buldu. Terör meselesi sona erecek.

'KESİNTİSİZ DEVAM ETMELİ'

Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah sürecin tamamlanması ile birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve buradan kendine misyon üretmeye çalışanların işsiz kalacağından bahsetti.

Terör meselesini sona erdirme perspektifi dünya çapında ilgiyle karşılandı. Silah bırakma sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi gerekiyor.

'TÜM KOLLARI SİLAH BIRAKMALI'

PKK’nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Bölgedeki tüm mezhep grupları arasında işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Irak makamlarının büyük bir ilgisi oldu.

Sürecin tamamlanmasıyla istismar alanları kapanacak. Silah bırakma kesintisiz sürmeli. Öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı yapacağız.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE PAZARLIK SÜRECİ DEĞİL'

Günler içinde komisyonun kurulduğunu görebiliriz. Terörsüz Türkiye süreci bir al-ver süreci ya da pazarlık süreci değildir. Eleştirileri dinlemek isteriz ama sözel bir şiddete başvurarak, olanları çarpıtarak yapılanların makul bir zemini yoktur.

Onların bu istismarları söz konusu olsa bile burada zaten sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, arkasından DEM Parti'nin çeşitli partileri ziyaret ederek istişare sürecinin, bütün bu sürecin bundan sonra da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi