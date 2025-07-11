'Torpil' İtirafından Bulunan Rektör Bakan Yardımcısı Oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni atama kararlarına imza attı. Bakanlıklar ve kamu kurumlarına yapılan atamalarda dikkat çeken isimler yer aldı. Buna göre daha önce sağlık sistemi içerisinde torpile başvurduğunu açıklayan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş Sağlık Bakan Yardımcısı oldu.

‘AÇIKÇA SÖYLEYEYİM TORPİL YAPTIRIYORUM’

Okumuş 2024 yılında yaptığı bir açıklamada Diş Hekimliği Fakültesi’nden randevu almak için torpil yaptırdığını şu sözlerle itiraf etmişti: “Daha fakültenin açıldığı ikinci üçüncü yılında neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi ful kapasite gitmeye başladı. Ful kapasiteyi geçtik en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı ‘Randevu alamıyoruz’ diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde kapanıyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var.”

Rektörü olduğu üniversiteyi övmek isterken sağlık sistemindeki açıkları itiraf eden Okumuş “Diş hekimliği fakültesi. Birçok diş bölümümüzde hekim yokken, hoca yokken biz de üç hoca var. Birçok üniversitenin gıpta ile baktığı durumdayız” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi