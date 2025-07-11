'Torpil' İtirafından Bulunan Rektör Bakan Yardımcısı Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları arasında dikkat çeken isimler yer aldı. Sağlık sistemindeki çöküşü "Açıkça söyleyeyim, ben de randevu alamıyorum, torpil yaptırıyorum" ifadeleriyle adeta itiraf eden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Sağlık Bakan Yardımcısı oldu.

Son Güncelleme:
'Torpil' İtirafından Bulunan Rektör Bakan Yardımcısı Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni atama kararlarına imza attı. Bakanlıklar ve kamu kurumlarına yapılan atamalarda dikkat çeken isimler yer aldı. Buna göre daha önce sağlık sistemi içerisinde torpile başvurduğunu açıklayan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş Sağlık Bakan Yardımcısı oldu.

‘AÇIKÇA SÖYLEYEYİM TORPİL YAPTIRIYORUM’

Okumuş 2024 yılında yaptığı bir açıklamada Diş Hekimliği Fakültesi’nden randevu almak için torpil yaptırdığını şu sözlerle itiraf etmişti: “Daha fakültenin açıldığı ikinci üçüncü yılında neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi ful kapasite gitmeye başladı. Ful kapasiteyi geçtik en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı ‘Randevu alamıyoruz’ diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde kapanıyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var.”

Rektörü olduğu üniversiteyi övmek isterken sağlık sistemindeki açıkları itiraf eden Okumuş “Diş hekimliği fakültesi. Birçok diş bölümümüzde hekim yokken, hoca yokken biz de üç hoca var. Birçok üniversitenin gıpta ile baktığı durumdayız” demişti.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Yeni AtamalarResmi Gazete'de Yayımlandı: Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Yeni AtamalarGüncel

Sağlık Bakanlığı Ne Zaman 18 Bin Personel Alacak? Bakan Kemal Memişoğlu Tarih VerdiSağlık Bakanlığı Ne Zaman 18 Bin Personel Alacak? Bakan Kemal Memişoğlu Tarih VerdiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağlık Bakanlığı rektör
Son Güncelleme:
Passolig Kaldırıldı mı? 2025 Passolig Yerine Ne Geldi? Passolig Kaldırıldı mı? 2025 Passolig Yerine Ne Geldi?
Etiketi Başka, İçeriği Başka... Hileli Pastırma, Lahmacun ve Sucuklar İfşa Edildi Etiketi Başka, İçeriği Başka... Hileli Pastırma, Lahmacun ve Sucuklar İfşa Edildi
Kabine Değişikliği İddiaları Gündemdeyken Bakan Tunç’tan Dikkat Çeken Paylaşım Bakan Tunç’tan Dikkat Çeken Paylaşım
Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak
Tarihi Günde Kritik Eşik: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak