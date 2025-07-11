Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Yeni Atamalar

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Yeni atama kararları, 11 Temmuz 2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025/247, 2025/248, 2025/249, 2025/250 ve 2025/251 sayılı kararlarla kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

BAKAN YARDIMCILIĞINA YENİ ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atandı.

4 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4 üniversitede yeni rektör atamaları gerçekleşti. Ataması yapılan isimler şöyle:

Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Adem Akçakaya, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Atilla Arkan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi.

Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi