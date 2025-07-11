Sır Perdesi Aralandı: 6 Yıldır Aranan Yeliz'i Eski Eşi Öldürmüş! Kemik Parçaları Bulundu

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2025 yılının ilk yarısında da onlarca kadın, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldü. Kadın örgütleri yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığını vurgularken bir vahşet haberi de Ardahan'dan geldi.

Ardahan'da 2019 yılında kaybolan 2 çocuk annesi Yeliz Y.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eşi E.Y.'nin yaşadığı Övündü köyüne çocuklarını görmek için gelen Yeliz Y.'den bir daha haber alınamamıştı.

KEMİKLERİ BULUNDU

Yıllar süren belirsizliğin ardından, Ardahan Emniyeti'nin başlattığı yeni soruşturmada olayla bağlantılı 9 şüpheli belirlendi.

Kura Nehri çevresinde 29 gün süren aramalarda kadavra köpekleri ve yer altı tarama cihazları kullanıldı. Nehir kıyısında yapılan kazılarda Yeliz Y.'ye ait kemik parçaları ve kıyafetleri bulundu.

Olayla ilgili eski eşi E.Y., iki kardeşi ve 6 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda E.Y.'nin Yeliz Y.'yi tabancayla öldürdüğü ve cesedini nehir kenarına gömdüğü tespit edildi.

Kaynak: DHA