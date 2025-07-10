Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Doğan atandı. Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na atandı.

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Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda yedi yıl sonra bayrak değişimi yaşandı. 25 Temmuz 2018'den bu yana İletişim Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun'un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı - Resim : 1

YENİ GÖREV

2018 yılından beri İletişim Başkanı olarak görev alan Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı'na atandı.

Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı - Resim : 2

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğan Prof. Dr. Burhanettin Duran, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesi'nde tamamlayan Duran, akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi'nde başladı; ardından İstanbul Şehir Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı yaptı.

ABD'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak da bulunan Duran, siyasi İslam, Orta Doğu siyaseti ve Türk dış politikası alanlarında önemli çalışmalara imza attı. 2013'te SETA İstanbul ofisine genel koordinatör olarak atandı, daha sonra görevini Ankara'da sürdürdü.

Mayıs 2024'te Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Duran, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Duran, Temmuz 2025 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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