MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: Dananın Kuyruğu Kopacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye'nin arifesindeyiz. Allah'ın izniyle birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız" dedi. Yönter, PKK'nın silah bırakmasının beklendiği süreçte "dananın kuyruğunun birkaç gün içinde kopacağını" vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürece tam destek verdiğini belirtti.

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Terörle mücadelede yarım asırlık sürecin sonuna gelindi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakması beklenirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, tv100'de katıldığı programda sürecin işleyişi ve beklentiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yönter, Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye'nin arifesindeyiz. Allah'ın izniyle birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız. Türkiye büyük bir külfetten kurtuluyor. Yüzyılımızı terörsüz Türkiye hedefiyle karşılayacağız" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: Dananın Kuyruğu Kopacak - Resim : 1

'DANANIN KUYRUĞU KOPACAK'

Süreçte provokasyonların önlenmesinin önemine değinen Yönter, "Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Türkiye, barış ve kardeşliğin hakim olduğu huzurlu bir döneme geçecek. Biz Terörsüz Türkiye hedefini amasız fakatsız destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönter, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece tam destek verdiğini vurgulayarak, "Günlük çekişmelerin ötesinde, ellerini taşın altına koyarak bu tarihi sürecin başarısı için çalışıyorlar" diye konuştu.

Türkiye'nin yeni bir barış dönemine adım attığını kaydeden Yönter, "Yaz aylarına yeni bir geleceği kucaklayacak müjdeli haberlerle gireceğiz. Bu süreçte herkes üzerine düşeni yapmak zorunda" dedi.

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Kaynak: tv100

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