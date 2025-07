Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere 'Yolsuzluk' Çıkışı: Tıpış Tıpış Hesap Vereceksiniz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İster valizde ister baklava kutusunda olsun; rüşvet aldıysanız, vatandaşa harcanması gereken kaynakları birilerine peşkeş çektiyseniz… Kusura bakmayın, yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

"İster valizde ister baklava kutusunda olsun; rüşvet aldıysanız, vatandaşa harcanması gereken kaynakları birilerine peşkeş çektiyseniz… Milletin namusunuza emanet ettiği belediyeleri arpalığa çevirdiyseniz… Kusura bakmayın, yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz.

Şu gerçeği CHP’nin kabullenmesinde fayda olduğuna inanıyorum: CHP yönetimi hırsıza, yolsuza, sahtekâra sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir fakat devletin hiçbir kurumu böyle yapmaz, yapamaz.

Çalınan her kuruşun, alınan her rüşvetin, çökülen her kamu malının hesabını hukuk önünde sormak, yargı ve emniyet birimlerinin asli vazifesidir. Biz de anayasa ve yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde gerekenin yapılması için üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

