AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye Açıklaması: Süreç Nasıl İlerliyor?

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde, terör örgütün yakın zamanda silah bırakması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, terör örgütü PKK lideri Öcalan’dan yeni bir açıklama geldi. Abdullah Öcalan'ın video mesajında silah bırakma çağrısı yer aldı.

Gelişmelerin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Ömer Çelik, terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirterek, terör örgütlerinin silah bırakma sürecinin fiilen başladığını açıkladı. Öncelikli olarak Irak'ta yürütülecek sürecin 3-5 ay içinde tamamlanması gerektiğini vurgulayan Çelik, üçüncü tarafların müdahalesine karşı olduklarını ifade etti.

TBMM'de kurulacak "Terörsüz Türkiye Komisyonu"nun sürece katkı sağlayacağını belirten Çelik, sürecin milletin birliği ve şehitlerin hatırasına zarar vermeden yürütüleceğini söyledi.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada bütün güvenlik güçleri görevlerinin başında ancak gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortam görülmüştür. Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor.

Süreç bizim ön gördüğümüz şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde bunun gerçekleşeceğini ön görüyoruz. Artık süreç fiziken başlamıştır anlamına geliyor. Öncelik Irak olarak belirlenmiş durumda. Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacaktır.

Kesinlikle üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti projesidir. Terörsüz Türkiye bölgede tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacaktır. Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor. 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir.

KOMİSYON KURULACAK MI?

Meclis komisyonunu PKK'nın feshi ve silah bırakmayla ilgili yol hazırlığı yapacak. Muhalefetin eleştirilerinden yararlanmaya çalışıyoruz. 'İhanet', 'taviz' gibi söylemler doğru bir şey değil. Devletin temel değerlerinde müzakere söz konusu değil. Burada odağımızı kaybetmeyelim. Tabii ki herkesin fikrine ve desteğine ihtiyaç var ama bunu siyah-beyaza çevirmemek lazım.

Şehitlerin hatırasına gölge düşürecek hiçbir şey olmayacak. Sonuçta devletimiz ve milletimiz için bir yol vuracağız. Meclis'in bu şekilde devreye girmesi çok kıymetli. Bunu sakin bir şekilde tartışalım."

Kaynak: NTV