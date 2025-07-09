Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erken Seçim Tartışmalarına Net Yanıt: Görev Süremizi Sonuna Kadar Kullanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi. Seçim takviminin belli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sandık namustur, görev süremizi sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erken Seçim Tartışmalarına Net Yanıt: Görev Süremizi Sonuna Kadar Kullanacağız
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada erken seçim tartışmalarına sert sözlerle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa ve seçim kanununda herhangi bir değişiklik olmadığını hatırlatarak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 2028'de, yerel seçimlerin ise 2029 yılında yapılacağını vurguladı.

CHP'nin seçim çağrılarını "hayal" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Takvimde rastgele bir güne parmak bastırarak seçim istemek CHP'nin hayali olabilir ama milletin böyle bir gündemi yok," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erken Seçim Tartışmalarına Net Yanıt: Görev Süremizi Sonuna Kadar Kullanacağız - Resim : 1

CHP'yi, demokrasiye ve hukuka zarar vermekle suçlayan Erdoğan, "Cezaevlerinden Meclis'e tünel kazmak siyasetin işi değildir. Cumhuriyet, bir kurallar ve kurumlar rejimidir. Sandık ise namustur," sözleriyle muhalefete yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Bu ülkede, CHP'nin demokrasiye sapladığı hançerler dışında, sandık daima milletin ve siyasetçinin baş tacı olmuştur. Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahallî idareler seçimi 2029 yılında yapılacak. Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp 'şu tarihte seçim yapılsın' demek CHP'nin hayali olabilir ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok.

Millet en son seçimde bize %52,18 ile ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. Allah'ın izniyle bu süreyi sonuna kadar kullanacağız. Dolayısıyla CHP Genel Başkanı'nın şu anda hangi sandıktan, hangi seçimden bahsettiğini bilmiyoruz. Bunlar sandığı kendi iç mücadelelerinde sergiledikleri tiyatronun bir aksesuarı sanıyorlar. Hâlbuki sandık, namustur. Cumhuriyet de bir kurallar ve kurumlar rejimidir. Şayet Cumhuriyeti ve demokrasiyi hukuk önünde hesap veren hırsızları milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorlarsa hiç kusura bakmasınlar, millet buna asla müsaade etmez. Cezaevlerinden Meclise tünel kazma işi, siyasetin işi değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş ile Bir Araya GeldiCumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş ile Bir Araya GeldiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erken Seçim
Son Güncelleme:
AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nde Kıyımı! İşçiler, Kovulduklarını O Mesajla Öğrendi AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nde Kıyımı
İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi
Ne Sapı, Ne Kokusu, Ne Rengi: Bal Gibi Tatlı İyi Kavun Meğer Böyle Ayırt Ediliyormuş Ne Sapı, Ne Kokusu, Ne Rengi: Bal Gibi Tatlı İyi Kavun Meğer Böyle Ayırt Ediliyormuş
Özgür Özel'den Murat Çalık Çağrısı: 'Her An Çok Kritik... Adli Tıp Elini Çabuk Tutmalı' 'Her An Çok Kritik... Adli Tıp Elini Çabuk Tutmalı'
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok! Yıkım Kararı Çıktı İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok!
Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim İçin Tarih Verdi! ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı
Bakan Tunç'tan 'İBB Davası' Açıklaması: 'Görüş Birliği Sağlanırsa...' Dedi, Topu Meclis'e Attı 'Görüş Birliği Sağlanırsa...' Dedi, Topu Meclis'e Attı