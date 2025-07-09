Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erken Seçim Tartışmalarına Net Yanıt: Görev Süremizi Sonuna Kadar Kullanacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada erken seçim tartışmalarına sert sözlerle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa ve seçim kanununda herhangi bir değişiklik olmadığını hatırlatarak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 2028'de, yerel seçimlerin ise 2029 yılında yapılacağını vurguladı.

CHP'nin seçim çağrılarını "hayal" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Takvimde rastgele bir güne parmak bastırarak seçim istemek CHP'nin hayali olabilir ama milletin böyle bir gündemi yok," ifadelerini kullandı.

CHP'yi, demokrasiye ve hukuka zarar vermekle suçlayan Erdoğan, "Cezaevlerinden Meclis'e tünel kazmak siyasetin işi değildir. Cumhuriyet, bir kurallar ve kurumlar rejimidir. Sandık ise namustur," sözleriyle muhalefete yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Bu ülkede, CHP'nin demokrasiye sapladığı hançerler dışında, sandık daima milletin ve siyasetçinin baş tacı olmuştur. Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahallî idareler seçimi 2029 yılında yapılacak. Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp 'şu tarihte seçim yapılsın' demek CHP'nin hayali olabilir ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok.

Millet en son seçimde bize %52,18 ile ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. Allah'ın izniyle bu süreyi sonuna kadar kullanacağız. Dolayısıyla CHP Genel Başkanı'nın şu anda hangi sandıktan, hangi seçimden bahsettiğini bilmiyoruz. Bunlar sandığı kendi iç mücadelelerinde sergiledikleri tiyatronun bir aksesuarı sanıyorlar. Hâlbuki sandık, namustur. Cumhuriyet de bir kurallar ve kurumlar rejimidir. Şayet Cumhuriyeti ve demokrasiyi hukuk önünde hesap veren hırsızları milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorlarsa hiç kusura bakmasınlar, millet buna asla müsaade etmez. Cezaevlerinden Meclise tünel kazma işi, siyasetin işi değildir."

Kaynak: Haber Merkezi