Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş ile Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’na katıldı. Toplantıda gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Meclis’te temaslarını sürdürdü.

Grup toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti. Görüşme, TBMM’de basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulün içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KURTULMUŞ, KALIN İLE GÖRÜŞECEK

Kurtulmuş, bugün MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşecek. Erdoğan-Kurtulmuş görüşmesi, bu görüşmenin öncesinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş
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