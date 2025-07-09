CHP’li Gürer’den Tarımsal Elektrik Zammına Tepki

CHP’li Ömer Fethi Gürer, son 5 yılda tarımsal elektriğe 22 kez zam yapıldığını ve çiftçinin maliyetinin 5 kat arttığını söyledi. Gürer, artan enerji ve dağıtım bedellerinin üretimi tehdit ettiğini vurguladı. “Gece tarifesi bile el yakıyor” diyen Gürer, çözüm için KDV ve ÖTV’nin kaldırılmasını önerdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP’li Gürer’den Tarımsal Elektrik Zammına Tepki
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CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, son beş yılda tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrik tarifelerine yapılan zamların çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Gürer, 2020’den bu yana tarımsal elektriğe 22 kez zam yapıldığını ve çiftçinin elektrik faturasının 5 kat arttığını belirtti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2020 yılında alçak gerilim tek terimli tarifede 1 kilovatsaat elektrik için 66 kuruş ödeyen çiftçi, 2025 tarifesine göre aynı elektrik için 3 lira 49 kuruş ödeyecek. Gürer, bu tutara KDV ve ek ücretlerin dahil olmadığını vurgulayarak, orta gerilim kullanan üreticiler için gece tarifesinin de 35 kuruştan 2 lira 3 kuruşa yükseldiğini kaydetti.

'ÇİFTÇİYE YÜK, SOFRAYA ZAM'

Gürer, artışların yalnızca enerji bedellerinde değil, dağıtım bedellerinde de yaşandığını belirtti. 2020’de alçak gerilim kullanıcıları için 18 kuruş olan dağıtım bedelinin 2025’te 1 lira 54 kuruşa yükseldiğini söyledi. Bazı kademelerde bu artışın 8 kata ulaştığını ifade eden Gürer, “Bu çiftçiye yük, sofraya zam demektir” dedi.

'TARİFELER EL YAKIYOR'

Tarife yapısına dair de açıklamalarda bulunan Gürer, gece sulamanın artık cazip bir seçenek olmaktan çıktığını söyledi. 2020’de 38 kuruş olan gece tarifesinin 2025’te 2 lira 20 kuruşa çıktığını hatırlatarak, “Ucuz denilen tarife bile artık el yakıyor” ifadelerini kullandı.

Elektrik fiyatlarındaki artışın tarım maliyetlerini doğrudan artırdığını dile getiren Gürer, çözüm önerilerini de sıraladı. Gürer, “Tarımda kullanılan elektrikten KDV kaldırılması için hazırladığım kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundum. Ayrıca dağıtım bedeli düşürülmeli ve sulama sezonlarında özel destek tarifeleri uygulanmalıdır. Elektrik fiyatları bu hızla artmaya devam ederse, çiftçinin üretim maliyetleri hızla artacak, bu durumda raftaki ürün fiyatlarına yansıyacak. Tarladaki kriz sofrayı etkiler.” dedi.

Son olarak yeraltı kuyularından trafo yardımıyla su çekildiğini ve bu işlemin önemli bir maliyet oluşturduğunu ifade eden Gürer, 2023’te uygulanan yüzde 50’lik sübvansiyonun kapsamının bu yıl da genişletilerek sürdürülmesini istedi. Gürer, kuraklık ve dondan etkilenen bölgelerde su bedeli alınmaması, çiftçiye ilaç ve gübre desteği verilmesi, tarımda kullanılan mazotta ÖTV ve KDV’nin kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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