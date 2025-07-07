Bireysel Borçlarda Rekor! 'İcra Normalimiz Oldu'

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Türkiye'de katlanan ekonomik krizden en çok etkilenen gruplardan biri olan çiftçiler, büyük bir borç batağına saplanarak ödemede zorlandıkları için üretimde de frene basmak durumunda kaldı. Çiftçilerin sorunlarını sık sık TBMM'ye taşıyan isimlerden olan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de özellikle KOBİ’ler, çiftçiler ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı krizi anlattı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTIYOR

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) banka kredi borçlarının mayıs ayında 4 trilyon 852 milyar lira şeklinde kaydedildiğini belirten Gürer, bu tablonun artık daha fazla işletmenin takibe düştüğünü gösterdiğini bildirdi. Çiftçinin üretim yapamaz halde olduğunu ifade eden CHP'li Gürer, "Maliyet yüksek, alım fiyatı düşük. Borçlanarak üretim yapan çiftçi, hasat döneminde ürününü yok pahasına satmak zorunda kalıyor" dedi.

BİREYSEL BORÇLARDA REKOR

Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan borçlarının da 20-27 Haziran haftasında 96,2 milyar lira artarak 4 trilyon 788 milyar liraya çıktığını aktaran Gürer, "Varlık yönetim şirketleri ve TOKİ’ye olan borçlarla birlikte toplam borç 4 trilyon 947 milyar lirayı buldu. Borçla dönen bir toplum haline geldik" diye konuştu.

'DERHAL ÇÖZÜM GEREK'

Yıl başından beri bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 71 milyar liralık bir artış meydana geldiğini anlayan CHP Milletvekili, gelir gideri dengesinde de ciddi bir bozulma yaşandığını vurguladı. Gürer, “2024’ün ilk beş ayında vatandaşlar bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara 460,1 milyar lira faiz ödedi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış gösterdi. Bireysel kredilere ödenen faiz 271,6 milyar lira, kredi kartlarına ödenen faiz de 188,5 milyar lira oldu" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de artık icralık olmanın çok olağan bir durum haline geldiğini söyleyerek, bir an önce bunun karşısında durulması gerektiğini belirtti. Gürer, ekonomi yönetiminin derhal bir çözüm üretmesi gerektiğini ve borç ödeme desteğinde bulunması gerektiğini savundu.