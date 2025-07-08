2024’te 177 Bin Abone Karanlıkta Kaldı: CHP’den Tepki

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlara erişimde yaşadığı sıkıntılara dair verdiği soru önergesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yanıt verdi. Bakanlık verilerine göre, 2024 yılı içinde 177 bin 428 abonenin elektriği borcunu ödeyemediği için kesildi. Aynı dönemde 65 bin 902 tüketici hakkında ise yasal takip başlatıldı.

Gürer, temel ihtiyaçlardan biri olan elektriğin dahi dar ve sabit gelirli vatandaşlar için karşılanamaz hâle geldiğini vurguladı. “Elektrik, bu temel ihtiyaçların başında geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, sadece 2024 yılında 177 bin 428 abonenin elektriği borç nedeniyle kesilmiş. Aynı dönemde 65 bin 902 tüketici hakkında da yasal takip başlatılmış.” dedi.

BEŞ YILDA 1 MİLYON 341 BİN ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Açıklanan verilere göre, son beş yılda toplam 1 milyon 341 bin 345 abonenin elektriği borç nedeniyle kesildi. Özellikle 2024 yılında, yılın ilk 8 ayında 50 bin 694 olan kesinti sayısı, son 4 ayda 126 bin 734'e yükseldi. Bu artış, ekonomik koşulların dar gelirli kesimler üzerindeki baskısını daha da görünür kıldı.

'VERİLER EKSİK PAYLAŞILIYOR'

2023 yılında elektriği kesilen abone oranı yüzde 0,0026 iken, 2024'te bu oran yüzde 0,0035’e yükseldi. Gürer, sadece bu sınırlı verilerin bile vahim tabloyu ortaya koymaya yettiğini belirtti. “Veriler eksik paylaşılıyor, gerçeğin tamamı kamuoyuna açıklanmıyor. Yine de eldeki sınırlı bilgiler bile tabloyu net şekilde ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Gürer, önergesinde sübvansiyonlu tarife kullanan abone sayısı, borç nedeniyle icra takibine uğrayanlar, abonelik iptalleri, bağlantı ve teminat bedelleri ile kayıp-kaçak bedellerine ilişkin de bilgi istemiş ancak Bakanlık bu sorulara yanıt vermemişti. CHP’li vekil, Bakanlığın sınırlı açıklamalarla şeffaflıktan uzak durduğunu ifade etti.

'DAHA FAZLA ÇARESİZLİK'

Gürer, "Elektrik fiyatlarına yapılan her artış, dar gelirli için daha fazla kesinti riski, daha fazla borç, daha fazla çaresizlik anlamına geliyor. Bir yanda vergi yüküyle ezilen halk, diğer yanda sessizce zamlarla artan faturalar… Bu ekonomik tabloda vatandaşın tek başına bırakıldığını açıkça görüyoruz. Emekli ve asgari ücretli açlık sınırı altında bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalışıyor .Gelir-gider dengesi emekli ve çalışanlar aleyhine bozuldu. Elektrik kullanırken dahi eli düğmeye dökünürken düşünüyor. Elektrik, doğal gaz, akaryakıt zamları aynı zamanda tüm ürünleri etkiyor. Zam sürekliliği vatandaşı yaşamını daralttı." değerlendirmesinde bulundu.