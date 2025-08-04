TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı

TÜİK Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.06 olurken, yıllık bazda yüzde 33.52 olarak gerçekleşti. ENAG'ın açıkladığı verilere göre ise, enflasyon aylık yüzde 3,75 artarken, yıllık yüzde 65,15 oldu.

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TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 oranında artış gösterdi. Bu artış, 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %19,08, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %33,52 seviyesine ulaştı. Son on iki aylık ortalamalara bakıldığında, fiyatlar %41,13 oranında yükseldi.

GIDA, ULAŞTIRMA VE KONUT FİYATLARI YILLIK BAZDA ÖNE ÇIKTI

TÜFE'de en büyük paya sahip üç harcama grubuna bakıldığında; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,95, ulaştırmada %26,57 ve konut harcamalarında %62,01 oranında yıllık artış kaydedildi. Bu grupların genel yıllık enflasyona etkileri sırasıyla %6,94, %4,35 ve %9,03 olarak belirlendi.

AYLIK DEĞİŞİM: KONUT İLK SIRADA, GIDA SINIRLI ARTTI

Aylık bazda bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07, ulaştırmada %2,89 ve konutta %5,78 oranında fiyat artışı yaşandı. Bu değişimlerin genel enflasyona katkısı ise gıdada %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 olarak hesaplandı.

TEMEL HARCAMA KALEMLERİNDE ARTIŞ

COICOP sistemine göre değerlendirilen 143 temel harcama başlığından, Temmuz 2025 itibarıyla 120’sinde fiyatlar yükseldi. 18 başlıkta düşüş görülürken, 5 başlıkta herhangi bir değişim yaşanmadı.

İŞLENMEMİŞ GIDA VE ENERJİ HARİÇ TÜFE’DE ARTIŞ

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), yani işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç hesaplanan endeks, Temmuz ayında aylık bazda %1,82 artarken, yıllık bazda %33,77 oranında yükseldi. Aralık 2024’e göre %19,40’lık artış kaydedilirken, 12 aylık ortalamalarla karşılaştırıldığında bu oran %40,51 oldu.

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ENAG 3.05 OLARAK AÇIKLADI

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na göre (ENAG) enflasyon aylık yüzde 3,75 artarken, yıllık yüzde 65,15 oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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