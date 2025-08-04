Enflasyon Sonrası Dolar ve Euroda Yükseliş

TÜİK'in temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında dolar ve euroda yükseliş görülüyor.

Son Güncelleme:
Enflasyon Sonrası Dolar ve Euroda Yükseliş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.06 olurken, yıllık bazda yüzde 33.52 olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamlar sonra döviz kurunda da hareketlenme görüldü.

4 Ağustos 2025 Pazartesi günü 10.08 itibarıyla dolar ve euroda yukarı yönlü bir hareket görülüyor. Dolar 40,65 TL seviyesinden işlem görürken, euro ise 47,02 TL'den işlem görüyor.

Altın Fiyatlarında Tüm Dengeler Altüst! İvme Tersine DöndüAltın Fiyatlarında Tüm Dengeler Altüst! İvme Tersine DöndüEkonomi
TÜİK, Temmuz Enflasyonunu AçıkladıTÜİK, Temmuz Enflasyonunu AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu
Kira Artış Oranı Belli Oldu: Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Ağustos 2025 Kira Zammı Netleşti Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu
Hafta Sonu Şans Bu 3 Burcun Kapısını Çalacak Hafta Sonu Şans Bu 3 Burcun Kapısını Çalacak
TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem: Bakanlık Hazırladı, Tüm Sistem Sil Baştan! EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem
TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı
Kira Artış Oranı Belli Oldu: Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Ağustos 2025 Kira Zammı Netleşti Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu
'Daha Sıcak Olamaz' Dedik, Çok Yanıldık... Meteoroloji Uyardı, Bu Hafta Kavrulacağız! Meteoroloji Uyardı, Bu Hafta Kavrulacağız!