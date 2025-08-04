Enflasyon Sonrası Dolar ve Euroda Yükseliş

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TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.06 olurken, yıllık bazda yüzde 33.52 olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamlar sonra döviz kurunda da hareketlenme görüldü.

4 Ağustos 2025 Pazartesi günü 10.08 itibarıyla dolar ve euroda yukarı yönlü bir hareket görülüyor. Dolar 40,65 TL seviyesinden işlem görürken, euro ise 47,02 TL'den işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi