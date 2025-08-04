Altın Fiyatlarında Tüm Dengeler Altüst! İvme Tersine Döndü

Vatandaşın sıkı takip ettiği altın fiyatları, haftanın ilk iş gününde düşüş eğilimi gösteriyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri sonrasında meydana gelen keskin yükseliş sonrası yeni haftada altında hafif düşüş görülüyor.

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Altın Fiyatlarında Tüm Dengeler Altüst! İvme Tersine Döndü
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Küresel piyasalardaki dalgalanma ve Türk Lirası'nın değer kaybıyla beraber inişli çıkışlı seyreden altın fiyatları, enflasyon rakamlarının da açıklanacağı haftanın ilk iş gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından sıkı takip ediliyor.

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini de kuvvetlendirirken, bu tablo faiz oranlarının düşmesiyle çoğunlukla değer kazanan altına ilgiyi de büyüttü. Bugün ons altın, çeyrek altın, gram altında hafif bir yükseliş görülüyor.

Altın Fiyatlarında Tüm Dengeler Altüst! İvme Tersine Döndü - Resim : 1

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.394,9430

Satış: 4.395,3490

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 3.361,99 dolar

Satış: 3.362,79 dolar

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.031,9100

Satış: 7.186,4000

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.019,90

Satış: 14.373,12

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.127,3900

Satış: 28.657,9300

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 28.564,00

Satış: 28.694,00

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 71.148,00

Satış: 71.627,00

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Kaynak: Haber Merkezi

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