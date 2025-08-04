Altın Fiyatlarında Tüm Dengeler Altüst! İvme Tersine Döndü
Vatandaşın sıkı takip ettiği altın fiyatları, haftanın ilk iş gününde düşüş eğilimi gösteriyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri sonrasında meydana gelen keskin yükseliş sonrası yeni haftada altında hafif düşüş görülüyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma ve Türk Lirası'nın değer kaybıyla beraber inişli çıkışlı seyreden altın fiyatları, enflasyon rakamlarının da açıklanacağı haftanın ilk iş gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından sıkı takip ediliyor.
ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini de kuvvetlendirirken, bu tablo faiz oranlarının düşmesiyle çoğunlukla değer kazanan altına ilgiyi de büyüttü. Bugün ons altın, çeyrek altın, gram altında hafif bir yükseliş görülüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.394,9430
Satış: 4.395,3490
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 3.361,99 dolar
Satış: 3.362,79 dolar
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.031,9100
Satış: 7.186,4000
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.019,90
Satış: 14.373,12
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.127,3900
Satış: 28.657,9300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.564,00
Satış: 28.694,00
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.148,00
Satış: 71.627,00
Kaynak: Haber Merkezi