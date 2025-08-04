EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem: Bakanlık Hazırladı, Tüm Sistem Sil Baştan!

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Son dönemde kara para akşama ve suç kaynaklı paraların yurt dışına kaçırılması gibi olaylar artarken, bu durumla mücadele etmek istediğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT, havale ve nakit işlemlerinin takip edilmesiyle alakalı bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; bakanlığın hazırladığı bu taslak, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilmesi, "diğer", "bireysel ödeme" vb. seçeneklerde de en az 20 karakterli açıklama yazılmasını öngörüyor.

YENİ DÜZENLEMELER

Taslakta yer alan diğer düzenlemelere göre de, 2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek. 20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formunun yanında fonun kaynağına dair ek bilgi/belge de istenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi