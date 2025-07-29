Mevduat Faizlerinde Yeni Dönem: Hangi Banka Ne Kadar Kazandırıyor?

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Faiz oranlarındaki bu güncelleme, yatırımcıların en çok kazandıran vadeli mevduat seçeneklerine yönelmesine neden oldu. Peki, şu an en yüksek faiz oranını sunan banka hangisi? 1 milyon TL ile 32 günlük mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte güncel tablo...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), beklentilere paralel şekilde politika faizinde 300 baz puanlık indirime gitti. Faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43’e çekildi. Bu hamle, özellikle mevduat faizlerinde gerileme sürecini beraberinde getirdi. Kısa vadeli ve yeni müşteri odaklı kampanyalar hariç, yüksek faiz oranları artık sınırlı sayıda bankada geçerli.

BANKALARIN 1 MİLYON LİRA İÇİN GÜNCEL FAİZ GETİRİLERİ

Hesaplama: 32 günlük vade, yüzde 17,5 stopaj oranı baz alınmıştır. Hesaplamalar basit faiz yöntemiyle yapılmıştır.

ING Bank - Turuncu Hesap

Faiz: %49

Net Getiri: 33.225,02 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.225,02 TL

DenizBank - Standart Vadeli

Faiz: %49

Net Getiri: 33.225,02 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.225,02 TL

Yapı Kredi - Günlük Vadeli

Faiz: %49

Net Getiri: 33.225,02 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.225,02 TL

QNB Finansbank - Standart Vadeli

Faiz: %46,5

Net Getiri: 31.489,73 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.489,73 TL

HSBC - Günlük Vadeli (Hoş Geldin Faizi Dahil)

Faiz: %46

Net Getiri: 31.141,64 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.141,64 TL

Odeabank - 7.500 TL Üzeri Bakiyeler İçin

Faiz: %47

Net Getiri: 31.823,29 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.823,29 TL

TEB - Marifetli Hesap

Faiz: %47

Net Getiri: 31.823,29 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.823,29 TL

Akbank - Günlük Vadeli

Faiz: %47

Net Getiri: 31.823,29 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.823,29 TL

Garanti BBVA - Standart Vadeli

Faiz: %45

Net Getiri: 30.082,19 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.082,19 TL

Ziraat Bankası - Standart Vadeli

Faiz: %44

Net Getiri: 29.415,07 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.415,07 TL

İş Bankası - 10 Milyon TL Üzeri Bakiyelerde Geçerli

Faiz: %43,5

Net Getiri: 29.081,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.081,51 TL

Kaynak: Haber Merkezi