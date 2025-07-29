Kredi Kartı ve Nakit Avansta Yeni Dönem: Bankalar Uyarı Mesajı Attı! Cuma Günü Resmen Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası’nın beklenen faiz indirimi kararının ardından kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Politika faizinde yapılan 300 baz puanlık indirim sonrası, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de düşüşe gidildi. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ağustos için geri sayım başladı. Bankalar ise müşterilerine bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.

FAİZ İNDİRİMİ KREDİ KARTLARINA YANSIDI

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekerek piyasaların uzun süredir beklediği indirimi gerçekleştirdi. Bu adımın ardından bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni düzenlemeler de duyuruldu. Nakit avans ve KMH faizlerinde indirime gidilmesiyle birlikte vatandaşlar için borçlanma maliyetleri bir miktar gerilemiş oldu.

BANKALARDAN MESAJ GİTMEYE BAŞLADI

1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan faiz düzenlemesi öncesinde bankalar müşterilerini bilgilendirmeye başladı. Gönderilen SMS’lerde yapılan faiz değişikliklerinin sözleşme şartları çerçevesinde hayata geçirildiği ifade ediliyor.

YENİ FAİZ ORANLARI NE OLACAK?

Yeni düzenlemeye göre 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren kredi kartı dönem borcuna uygulanan faiz oranlarında kademeli bir değişiklik yapılacak:

25 bin TL altındaki bireysel kart borçlarında faiz oranı yüzde 3,50 olarak sabit kalacak.

25 bin TL ile 150 bin TL arasındaki borçlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten 4,00’e indirilecek.

150 bin TL üzerindeki borçlar ve tüm kurumsal kartlarda faiz oranı yüzde 4,75’ten 4,50’ye çekilecek.

NAKİT AVANS VE KMH’DE DE DÜZENLEME VAR

Kredi kartı dışında, nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında da faiz indirimi uygulanacak:

Nakit avans ve KMH akdi faiz oranı yüzde 5,00’ten 4,75’e indirildi.

KMH gecikme faizi ise yüzde 5,05 olarak belirlendi.

Yeni faiz oranlarıyla birlikte kredi kartı kullanıcılarının borçlanma maliyetlerinde bir miktar azalma bekleniyor. Bu gelişmelerin, tüketici harcamaları ve bireysel borçlanma eğilimleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi