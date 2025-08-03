Mehmet Şimşek'ten Büyük Hamle! Ocak'ta Başlıyor,, Artık Zorunlu Olacak! 200 Bin TL Üstü Nakit İşlemlerde Yeni Şart

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Kara para aklama suçuna yönelik davalar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan işlemlerin denetimine ilişkin çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda bakanlık, Ocak 2026'da yürürlüğe girmek üzere, Kara para ile savaş kapsamında yeni tebliğ yayınladı.

Bu tebliğe göre:

1) 200 bin TL ile 2milyon TL arasındaki nakit işlemlerde 20 karakterli açıklama yazılması

2) 200 bin TL ile 2milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu temin edilmesi

3) 200 milyon TL üzeri nakit işlemlerde fonun kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi zorunlu olacak.

Müşteriden gerekli açıklama, bilgi, belgeyi temin edemediği durumda işlemi gerçekleştirmeyecek.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama yeni düzenlemelere ilişkin “Elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerde sıkılaştırılmış tedbirler” başlığı adı altında şu bilgilendirme yapıldı:

Finansal kuruluşlar, müşterilerinin nakit işlemlerini yakından izlemek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan ya da müşteri profiliyle uyumlu olmayan olağandışı büyüklük ve sıklıktaki nakit işlemlere özel dikkat göstermek, bu kapsamda talep edilen işlemin mahiyeti hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri almak ve müşteriden elde edilen bilgi, dayanak ve kayıtları istenildiğinde yetkililere sunmak üzere Kanunun 8’inci maddesinde belirtilen süre boyunca muhafaza etmekle yükümlüdür.

Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, elektronik transfer işlemleri ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Ancak elektronik transfer işlemleri ve havalelerde, işlemin mahiyetinin beyanı için sunulacak seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde asgari olarak; gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/borç ödeme, hediye/bağış/yardım, vergi/resim/harç ödemesi, tazminat/sigorta ödemesi, avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi, kripto/dijital varlık, şans oyunları/bahis ödemesi, eğlence/sosyal medya ödemesi başlıklarının yer alması zorunludur.

Müşteriye sunulan seçenekler arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.

Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı, iki yüz bin TL ile iki milyon TL (bu tutarlar dahil) arasındaki nakit işlemlerde işlemin mahiyetinin beyanı için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar.

Bunlar arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.

Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı iki milyon bir TL ile yirmi milyon TL (bu tutarlar dahil) arası nakit işlemlerde işlemin mahiyetinin beyanı için Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan Nakit İşlem Beyan Formunun doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür. Nakit İşlem Beyan Formunda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.

Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmi milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formunun, detaylı bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Kaynak: Haber Merkezi