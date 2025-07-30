Dev Bankadan Kritik Hamle: O Tarihte İşleme Kapatılacak

Türkiye’de faaliyet gösteren ünlü banka QNB Bank’ın, Enpara Bank paylarının dağıtımı nedeniyle Borsa İstanbul’daki işlem sırasının 15 Ağustos 2025 tarihinde geçici olarak kapatılacağı duyuruldu.

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Dev Bankadan Kritik Hamle: O Tarihte İşleme Kapatılacak
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QNB Finansbank ve dijital iştiraki Enpara ile ilgili önemli bir gelişme duyuruldu. Borsa İstanbul’da işlem gören QNB Bank payları, şirketin bölünme süreci kapsamında 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla geçici olarak işleme kapatılacak.

Yapılan açıklamaya göre, QNB Bank pay sahiplerine Enpara Bank hisselerinin dağıtımının ardından işlem sırası yeniden açılacak. Bölünme işlemleri nedeniyle alınan bu karar, yatırımcılar ve pay sahipleri açısından yakından takip ediliyor.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAĞI KAP'A BİLDİRİLDİ

Borsa İstanbul’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı bildirimde, QNB Bank paylarının işlem sırasının, şirketin talebi doğrultusunda ve takas süreci dikkate alınarak 15 Ağustos Cuma günü seans başlamadan önce geçici olarak kapatılacağı belirtildi. Son işlem günü ise 14 Ağustos 2025 olacak.

Dağıtım işleminin tamamlanmasının ardından, hisseler referans fiyat ve serbest marj uygulanarak tekrar işleme açılacak. Açılış tarihi ise Borsa İstanbul tarafından KAP üzerinden ayrıca duyurulacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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