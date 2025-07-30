Dolar ve Euro'da Yön Arayışı Sürüyor! Piyasalar Tetikte

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Küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikaları, döviz piyasasında hareketliliğe neden olmaya devam ediyor. 30 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla dolar ve Euro'da dalgalı seyir sürüyor. Güne 40,59 TL seviyesinden başlayan dolar, Euro ile birlikte yakından takip edilen döviz birimleri arasında yer alıyor. Euro/TL kuru ise sabah saatlerinde 46,91 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Döviz kurlarındaki anlık değişim, yatırımcılar, iş insanları ve dövizle işlem yapan vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Piyasalarda yaşanan hareketliliğin merkezinde hem TCMB’nin faiz adımları hem de uluslararası gelişmeler bulunuyor.

30 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL

Alış: 40,5624 TL

Satış: 40,5959 TL

Euro/TL

Alış-Satış: 46,9158 TL

Dövizdeki yön arayışı sürerken, gözler hem yurt içindeki ekonomik adımlarda hem de küresel piyasalardan gelecek yeni sinyallerde olacak.

Kaynak: Haber Merkezi