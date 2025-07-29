Sigara Tiryakilerine Kötü Haber! Bir Zam Daha Geldi

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Sigara tiryakilerini üzecek bir haber daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı duyurdu.

JTI grubunun ardından British American Tobacco (BAT) grubundaki sigaralara da zam geldi. Yapılan zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 85 liraya çıkarken, en yüksek sigara ise 100 lira oldu.

Zamlı fiyatlar 30 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak.

Zamlı fiyat listesi şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi