Altın Fiyatlarında Gözler FED Kararında: 30 Temmuz 2025 Güncel Altın Rakamları

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak, yatırımcıların gözü altın fiyatlarında. Gram altın bugüne 4.342 TL sevilerinde başladı. İşte 30 Temmuz 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

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Altın Fiyatlarında Gözler FED Kararında: 30 Temmuz 2025 Güncel Altın Rakamları
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Yatırımcıların ve altın alım satımı yapacakların gözü bugün de altın piyasasında. 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde açıklanan güncel altın fiyatlarına göre, gram altın 4.342 TL, çeyrek altın 7.152 TL’den satılıyor. Ancak piyasalarda asıl merak edilen gelişme, akşam saatlerinde açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Altın, geçtiğimiz haftadan bu yana düşüş trendinde. Bu gerilemede, ABD’nin Avrupa Birliği ve Japonya ile ticaret anlaşmasına varması ve Çin ile mevcut “ticaret ateşkesi” süresinin üç ay daha uzatılacağı yönündeki beklentiler etkili oldu. Risk iştahının artmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman olan altına yönelmek yerine riskli varlıklara geçiş yaptı. Bu da ons altının fiyatını 3.327,85 dolara kadar çekti.

Altın Fiyatlarında Gözler FED Kararında: 30 Temmuz 2025 Güncel Altın Rakamları - Resim : 1

Dolar endeksinin yeniden 99 seviyesine yükselmesi, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ayrıca, piyasalar bugün (TSİ) akşam saatlerinde açıklanacak FED faiz kararına kilitlenmiş durumda. Politika faizinin %4,50'de sabit kalması bekleniyor, ancak FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, önümüzdeki aylarda faiz indirimi ihtimali olup olmadığını netleştirecek.

30 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 4.342,72 TL
Çeyrek altın: 7.152,00 TL
Yarım altın: 14.305,00 TL
Tam altın: 28.359,42 TL
Cumhuriyet altını: 28.479,00 TL
Gremse altın: 71.116,04 TL
Ons altın: 3.327,85 Dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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