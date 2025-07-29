Efsane TCMB Başkanı Süreyya Serdengeçti'ye Son Veda

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2001–2006 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten ve TOBB ETÜ öğretim üyesi olan N. Süreyya Serdengeçti, hayatını kaybetti.

Serdengeçti için TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Teknoloji Merkezi'nde tören düzenlendi. TOBB ETÜ Kampüsü'nde düzenlenen anma törenine, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, TEPAV Başkanı Dr. Güven Sak, ailesi, akademisyenler, öğrencileri ve yakınları katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutu görevli personel tarafından tören salonuna taşınan Serdengeçti için yapılan konuşmalarda, onun akademik ve mesleki katkılarının yanı sıra kişiliği ve ardında bıraktığı izler dile getirildi. Üniversitede düzenlenen törenin ardından, Serdengeçti için ikindi vakti Maltepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Serdengeçti'nin ailesi, akademisyenler, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Serdengeçti için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylılar Birliği Derneği ile Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve ailesi çelenk gönderdi.

Cenaze namazının ardından Serdengeçti Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜREYYA SERDENGEÇTİ KİMDİR?

Süreyya Serdengeçti, 1952 yılında İstanbul'da doğdu. ODTÜ İktisat mezunu olan Serdengeçti, ABD'de yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda çeşitli görevlerde bulundu.

2001-2006 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde enflasyon tek haneye indi ve Türk Lirası'ndan altı sıfır atıldı. Görevinden sonra TOBB ETÜ'de öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalara devam etti.

Kaynak: ANKA