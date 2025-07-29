Yatırım Devi Altının Zirve Yapacağı Tarihi Açıkladı! Altın Fiyatlarında Yeni Dalga Yolda
Küresel yatırım piyasalarının dikkatle izlediği altın fiyatlarında, yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olabilecek değerlendirme ABD merkezli yatırım şirketi Fidelity’den geldi. Kuruluşa göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması, zayıflayan dolar ve merkez bankalarının artan altın talebi, 2026’ya kadar ons altının 4 bin dolar seviyesine çıkmasına zemin hazırlayabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Fidelity International’da çoklu varlık fonlarının yöneticiliğini üstlenen Ian Samson, Nisan ayında altının 3.500 doları aşarak tarihi zirvesine ulaştığını hatırlatarak, son dönemde yaşanan geri çekilmelerin yatırımcılar için fırsata dönüştüğünü ifade etti. Samson, "Fed'in daha yumuşak bir para politikası izleyeceği yönündeki beklentiler güç kazandı. Bu da yatırımcıların altın pozisyonlarını artırmalarına neden oldu" dedi.
Ayrıca Samson, bazı yatırım fonlarının altına yönelik portföy ağırlığını geçen yıl yüzde 5 seviyesindeyken bu yıl iki katına çıkardığını belirtti. Yaz aylarında piyasa hareketliliğinin genellikle zayıf seyretmesinin, riskleri dengelemek adına değerli metallere yönelimi artırdığı da vurgulandı.
JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN TALEBİNİ BESLİYOR
Altının yükselişinde, yalnızca parasal politikalar değil, dünya genelindeki jeopolitik gerginlikler de önemli rol oynuyor. Orta Doğu’daki sıcak çatışmalar, Ukrayna-Rusya savaşı ve ABD’nin ticaret politikaları, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikledi. Bu gelişmelerin etkisiyle yıl içinde altının değerinde yüzde 25’ten fazla artış kaydedildi.
Buna karşın ABD ile diğer ülkeler arasında süregelen ticaret görüşmelerinde olumlu adımların atılması, belirsizliklerin kısmen azalmasına neden oldu. Bu da kısa vadede altının dar bir fiyat aralığında işlem görmesine yol açtı.
ABD'NİN VERGİ POLİTİKALARI ETKİLEYEBİLİR
Samson ayrıca, ABD’nin ithalata uyguladığı vergi oranlarının da ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurguladı. "Yıl başında gündeme gelen ekonomik çöküş senaryoları bir miktar zayıflasa da, ithalata uygulanacak ortalama yüzde 15’lik vergi oranı önemli bir mali yük oluşturuyor. Bu durum ekonomik büyümenin hız kesmesine neden olabilir," değerlendirmesinde bulundu.
Fidelity’nin altın konusundaki iyimser duruşu, benzer şekilde 4 bin dolar tahminini paylaşan Goldman Sachs ile benzeşirken, Citigroup gibi daha temkinli kurumlar, fiyatlarda geri çekilme ihtimalini göz ardı etmiyor.
Şu an için spot altın fiyatı 3.310 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısında faiz oranlarında bir değişiklik beklenmiyor. Ancak uzmanlara göre, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve komite üyeleri arasında güç kazanan güvercin eğilimler, piyasalar açısından kritik önemde olacak.
Son olarak Ian Samson, zayıf büyüme dönemlerinde doların değer kaybetme eğilimi gösterdiğine dikkat çekerek, “Powell’ın görev süresinin 2025 Mayıs’ında sona erecek olması ve Trump’ın faiz indirimi yönündeki baskıları, yerine daha düşük faizlere sıcak bakan bir ismin gelebileceği ihtimalini gündeme getiriyor” sözleriyle gelecek döneme dair öngörülerini paylaştı.