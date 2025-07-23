Banka Devinden Flaş Karar: Herkesin IBAN’ı Değişiyor! Bildirmeyenin Hesabına Para Gönderilmeyecek
Enpara.com’un Enpara Bank’a dönüşmesiyle birlikte tüm IBAN’lar değişiyor. Para transferlerinde sorun yaşamamak için müşterilerin devir öncesinde mobil uygulamadan talimat vermesi gerekiyor. Aksi halde eski IBAN’a gönderilen paralar iade edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Enpara.com'un QNB Finansbank bünyesinden ayrılarak Enpara Bank A.Ş. adıyla bağımsız bir banka haline dönüşmesiyle birlikte müşterileri ilgilendiren önemli bir değişiklik geliyor. Eylül veya ekim aylarında tamamlanması beklenen devir süreciyle birlikte, hesap numaraları sabit kalacak ancak IBAN’lar yasal düzenleme gereği değiştirilecek. Bu değişiklik, para transferlerinde aksaklık yaşanmaması için müşterilerin önceden bazı adımlar atmasını zorunlu hale getiriyor.
HERKESİN IBAN NUMARASI DEĞİŞECEK
Devir işlemiyle birlikte Enpara müşterilerinin mevcut hesap numaraları sabit kalacak ancak banka kodu değişeceği için IBAN’larda yasal zorunluluk gereği güncelleme yapılacak. Bu nedenle eski IBAN’larla yapılan para transferlerinde bazı problemler yaşanabileceği belirtiliyor.
ESKİ IBAN'LARA GÖNDERİLEN PARALAR İADE EDİLECEK
Banka tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin yeni IBAN bilgilerini düzenli para transferi yapan kişi veya kurumlarla zamanında paylaşmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca müşteriler, devrin gerçekleşmesinden yaklaşık 1 ay önce mobil uygulama üzerinden talimat vererek, QNB Bank’a gelen hatalı EFT veya SWIFT transferlerinin otomatik olarak Enpara Bank’taki yeni hesaplarına yönlendirilmesini sağlayabilecek. Bu talimat verilmediği takdirde, eski IBAN’lara gönderilen para göndericiye iade edilecek.
FAST ve havale işlemlerinde ise sistem, hatalı IBAN uyarısı vereceği için bu işlemler otomatik olarak reddedilecek. Bu tür işlemler için herhangi bir yönlendirme yapılmayacak.
SON TARİH YAKLAŞIYOR
Enpara, müşterilerine gerekli hatırlatmaları mobil uygulama üzerinden iletecek. Ancak olası bir mağduriyet yaşamamak için kullanıcıların yeni IBAN’larını erken dönemde paylaşmaları ve mobil uygulama üzerinden talimatlarını mutlaka vermeleri gerekiyor.