Banka Devinden Flaş Karar: Herkesin IBAN’ı Değişiyor! Bildirmeyenin Hesabına Para Gönderilmeyecek

ESKİ IBAN'LARA GÖNDERİLEN PARALAR İADE EDİLECEK

Banka tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin yeni IBAN bilgilerini düzenli para transferi yapan kişi veya kurumlarla zamanında paylaşmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca müşteriler, devrin gerçekleşmesinden yaklaşık 1 ay önce mobil uygulama üzerinden talimat vererek, QNB Bank’a gelen hatalı EFT veya SWIFT transferlerinin otomatik olarak Enpara Bank’taki yeni hesaplarına yönlendirilmesini sağlayabilecek. Bu talimat verilmediği takdirde, eski IBAN’lara gönderilen para göndericiye iade edilecek.

FAST ve havale işlemlerinde ise sistem, hatalı IBAN uyarısı vereceği için bu işlemler otomatik olarak reddedilecek. Bu tür işlemler için herhangi bir yönlendirme yapılmayacak.