Konut Kredisi Faizlerinde İbre Tersine Döndü

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Ziraat Bankası’nın güncellenen faiz oranlarıyla 1 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli konut kredisi kullanan bir müşteri, artık aylık 28 bin 60 TL taksit ödeyecek. Aynı koşullardaki kredi daha önce yüzde 2,99 faizle alındığında ise aylık taksit 30 bin 797 TL’ye ulaşıyordu. Bu değişiklik, aylık ödemede yaklaşık 2.700 TL’lik bir azalma ve toplam geri ödemede 328 bin 440 TL'lik bir tasarruf anlamına geliyor.

FAİZLERDE GERİLEME DEVAM EDEBİLİR

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın politika faizinde yeni indirimler yapması durumunda bankaların konut kredisi faizlerini daha da düşürebileceğini ifade ediyor. Bu beklenti yalnızca konut kredilerini değil, aynı zamanda taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerini de etkileyebilir.

FAİZ ORANI YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞERSE NE OLUR?

Faiz oranlarının tekrar yüzde 1’in altına düşmesi durumunda konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için aylık taksit tutarlarında ciddi düşüşler yaşanabilir. Geçmişte yüzde 0,99 faiz oranıyla 1 milyon TL kredi çeken kişiler, ayda yaklaşık 14 bin 277 TL taksit öderken toplamda yalnızca 1 milyon 707 bin TL geri ödeme yapmıştı. Bu oran, günümüz piyasasında oldukça cazip olarak değerlendiriliyor.

GEÇMİŞTE REKOR DÜŞÜK FAİZLER

Yaklaşık beş yıl önce gerçekleştirilen özel kampanyalar çerçevesinde bazı vatandaşlar, konut kredisi faiz oranını yüzde 0,69 gibi rekor seviyelerde kullanma fırsatı yakalamıştı. O dönemde İstanbul’da sıfır 3+1 dairelerin fiyatı 500 bin ila 700 bin TL arasında değişiyordu. 500 bin TL’lik kredi kullanan bir vatandaşın 10 yıllık vade ile aylık taksiti 6 bin 140 TL olurken, toplam geri ödemesi 736 bin 800 TL seviyesindeydi.

Konut fiyatlarında yaşanan ciddi artış, ev sahibi olmayı her zamankinden daha maliyetli hale getiriyor. Ancak faiz oranlarındaki olası düşüşler, krediyle ev almak isteyenler için yeni fırsatlar doğurabilir. Uzmanlar, kredi kullanımı öncesi detaylı maliyet analizi yapılmasını ve faiz oranlarının yakından takip edilmesini öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi