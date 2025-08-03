Sıfır Otomobilde Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar 1 Milyon Liranın Altına İndi

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Renault ve Fiat gibi yerli üretim yapan markalar, yeni vergi sistemiyle tüketiciye daha avantajlı fiyatlar sunmaya başladı.

Yeni vergi düzenlemesiyle Türkiye'de üretilen otomobillerde motor hacmine göre ÖTV oranları aşağı çekildi.

1.4 litre motor hacmine sahip araçlarda ÖTV oranı yüzde 80’den yüzde 70’e düşürüldü.

1.6 litrelik motorlu araçlarda ise oran yüzde 80’den yüzde 75’e indirildi.

Bu değişiklik, vergisiz araç fiyatı sabit kalsa bile nihai satış fiyatında ciddi düşüşlere neden oldu.

RENAULT MODELLERE YOĞUN TALEP

Vergi indiriminin etkisi Renault modellerinde açıkça hissedildi.

Türkiye’nin 2025 ilk yarısında en çok satılan modeli olan Renault Clio, 50 bin TL’ye varan indirimle satışa sunuldu.

Megane Sedan modelinde indirim miktarı 70 bin TL’ye ulaştı.

Duster Eco-G Evolution modelinde ise 46 bin TL’lik fiyat avantajı dikkat çekti.

Renault MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Yerli üretimi destekleyen bu adım, modellerimize olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı” değerlendirmesinde bulundu.

FİAT EGEA SEDAN 944 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Fiat da düzenlemeden en çok faydalanan markalardan biri oldu. Uzun süredir Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea Sedan, 944 bin 964 TL’lik yeni fiyatıyla öne çıktı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Egea’ya olan talep yeni düzenleme sonrası ciddi biçimde yükseldi” dedi.

FİAT EGEA CROSS'TA EK FİNANSMAN DESTEĞİ

Yalnızca fiyat indirimiyle sınırlı kalmayan kampanya, Egea Cross modeline de yansıdı. Bu modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 67 bin 742 TL’ye gerilerken, 1.4 litrelik benzinli versiyonda 200 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi imkânı sunulmaya başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi