İklim Krizi Derinleşiyor: Denizin Altında Kalacak İlk Ülke Belli Oldu

Küresel iklim değişikliğinin en çarpıcı etkilerinden biri, Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alan ve adeta doğayla savaşan küçük ada ülkesi Tuvalu'da yaşanıyor. Sadece 26 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan bu takımada, artan deniz seviyesi nedeniyle tamamen su altında kalma riskiyle karşı karşıya.

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İklim Krizi Derinleşiyor: Denizin Altında Kalacak İlk Ülke Belli Oldu
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Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Tuvalu, dokuz mercan adasından oluşuyor. Ancak bu adalar, deniz seviyesinden yalnızca 4 metre yüksekte bulunuyor. Bilim insanları, mevcut iklim senaryosu devam ederse Tuvalu’nun 2075 yılına kadar sulara gömülebileceğini öngörüyor.

Ülkede ordu ya da cezaevi bulunmuyor. Ancak barışçıl yapısına rağmen Tuvalu, insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim krizinin kurbanı olmaya hazırlanıyor. 2022 yılında, Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kawa'nın COP26 iklim zirvesinde suyun içinde yaptığı konuşma, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Kawa’nın dizlerine kadar suya gömülmüş hali, Tuvalu’nun içinde bulunduğu felaketi gözler önüne sermişti.

İklim Krizi Derinleşiyor: Denizin Altında Kalacak İlk Ülke Belli Oldu - Resim : 1

DÜNYADAN İZOLE BİR KONUMDA

Dünya genelinde izole bir konuma sahip olan Tuvalu, 2023 yılında sadece 3.700 turist ağırlayarak en az ziyaret edilen ülke oldu. Bu durum, hem coğrafi uzaklıktan hem de yetersiz ulaşım imkanlarından kaynaklanıyor. Ülkeye sadece Fiji üzerinden, haftada birkaç uçuşla ulaşılabiliyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİ BAŞ SUÇLU İLAN ETTİ

2024 yılında dönemin Başbakanı Feleti Teo, gelişmiş ülkeleri küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olmakla suçladı. Hazırladığı raporda, özellikle Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık'ın fosil yakıt kullanımından büyük kazanç elde ettiklerini, ancak iklim değişikliğinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalanların küçük ada devletleri olduğunu vurguladı.

Avustralya, Tuvalu vatandaşlarına ülkede yaşama, eğitim ve çalışma hakkı tanıyan bir program başlatsa da, yerel halk bu teklifi memnuniyetle karşılamadı. Tuvalulular, topraklarını terk etmeden yaşamak istiyor.

İklim Krizi Derinleşiyor: Denizin Altında Kalacak İlk Ülke Belli Oldu - Resim : 2

AVRUPA'DA ALARM ZİLLERİ

İklim krizinin etkileri sadece Pasifik’le sınırlı değil. Avrupa, 2025 yazında tarihin en sıcak günlerinden bazılarını yaşıyor. İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Portekiz’de sıcaklıklar 40°C’yi aştı. Orman yangınları, elektrik kesintileri ve sağlık krizleri gündemin başlıca konusu haline geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, hükümetleri acil önlemler almaları konusunda uyardı. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan istatistikçi Pierre Maselot’un verilerine göre, yalnızca dört gün içinde (30 Haziran - 3 Temmuz 2025) Avrupa’da sıcak hava dalgası nedeniyle 4.500’den fazla can kaybı yaşanabileceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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