Sıcakta Kavrulmuş Arabanın İçini 1 Dakikada 10 Derece Soğutuyor! Klimaya İhtiyaç Yok: İşte Japonların O Yöntemi

Yaz mevsiminde güneş altında kalan otomobiller, adeta bir fırına dönüşüyor. Sıcaklığın 60 dereceye kadar ulaştığı araç kabinleri, hem sürücüler hem de yolcular için çileye dönüşüyor.

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Sıcakta Kavrulmuş Arabanın İçini 1 Dakikada 10 Derece Soğutuyor! Klimaya İhtiyaç Yok: İşte Japonların O Yöntemi
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Direksiyona dokunmak bile mümkün olmuyorken, çoğu sürücü ilk iş olarak motoru çalıştırıp klimayı sonuna kadar açıyor. Ancak bu alışkanlık, hem fazla yakıt tüketimine hem de klima sisteminin gereksiz yük altında kalmasına neden oluyor.

Oysa Japonların geliştirdiği pratik ve tamamen ücretsiz bir yöntem sayesinde, araç içi sıcaklığı motoru çalıştırmadan sadece 1 dakikada yaklaşık 10 derece düşürmek mümkün. Alman otomobil dergisi AutoBild’in de dikkat çektiği bu teknik, yaz aylarında konforlu bir sürüş için ideal bir alternatif sunuyor.

Sıcakta Kavrulmuş Arabanın İçini 1 Dakikada 10 Derece Soğutuyor! Klimaya İhtiyaç Yok: İşte Japonların O Yöntemi - Resim : 1

MOTORU ÇALIŞTIRMADAN SERİNLEMEK MÜMKÜN

Bu yöntem, herhangi bir elektronik donanım ya da soğutucu cihaz gerektirmiyor. Tamamen fizik kurallarına dayalı olan bu teknik, doğru uygulandığında araç içerisindeki sıcak havayı dışarı atarak içeriye daha serin hava girmesini sağlıyor. Üstelik sadece birkaç adımda uygulanabiliyor:

Öncelikle, aracın sadece bir camını — tercihen sürücü ya da yolcu tarafındaki ön camı — tamamen açın. Diğer tüm camların ve kapıların kapalı olduğundan emin olun.

Daha sonra, açık camın tam karşısındaki kapıyı (örneğin yolcu camı açıksa sürücü kapısını) 5-6 kez yavaşça açıp kapatın.

Bu hareket, kapıyı adeta bir yelpaze gibi kullanarak aracın içindeki sıcak havayı dışarı çıkarır. Aynı anda dışarıdaki görece serin hava da içeriye çekilir. Bu sirkülasyon sayesinde kabin içi sıcaklık hızlıca düşer.

BİLİMSEL DAYANAĞI VAR

Uygulama sonrası sıcaklıkta ortalama 8 ila 10 derecelik bir düşüş gözlemlenebiliyor. Örneğin dış ortam sıcaklığı 30 dereceyken, aracın içi 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Ancak bu yöntemle birkaç dakika içinde iç sıcaklık 35 dereceye kadar gerileyerek araca binişi çok daha konforlu hale getiriyor. Üstelik klimayı daha az çalıştırarak yakıttan tasarruf etmek de mümkün oluyor.

Sıcakta Kavrulmuş Arabanın İçini 1 Dakikada 10 Derece Soğutuyor! Klimaya İhtiyaç Yok: İşte Japonların O Yöntemi - Resim : 2

SICAKLA MÜCADELEDE ETKİLİ YÖNTEM

Araç kullanıcıları için yaz aylarında önemli bir konfor sorunu haline gelen yüksek kabin sıcaklıkları, bu basit teknikle etkili bir şekilde giderilebiliyor. Hiçbir maliyet gerektirmeyen ve tamamen çevre dostu olan bu yöntem, özellikle uzun süre güneşte kalmış araçlarda fark yaratıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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