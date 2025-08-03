Almanya'da Patlamış Mısırda Kanserojen Madde Alarmı: Acil Toplatılma Kararı Verildi

Almanya’da satışta olan Yörükoglu Popcorn-Mais markalı patlamış mısır ürününde yapılan laboratuvar testleri, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir sonucu ortaya çıkardı. Yapılan analizlerde, yasal sınırların oldukça üzerinde aflatoksin tespit edildi. Bu gelişmenin ardından ürün, başta Baden-Württemberg olmak üzere toplam yedi eyalette acil olarak raflardan geri çekilmeye başlandı.

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Almanya'da Patlamış Mısırda Kanserojen Madde Alarmı: Acil Toplatılma Kararı Verildi
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Almanya’nın resmi gıda güvenliği portalı lebensmittelwarnung.de üzerinden yayımlanan uyarıya göre, geri çağırma işlemi 800 gramlık paketlerde satışa sunulan Yörükoglu Popcorn-Mais ürününe yönelik. Söz konusu ürünün son tüketim tarihi 20 Eylül 2026 olarak kaydedildi. Analiz raporlarına göre, bu partiye ait mısırlarda aflatoksin miktarı sınır değerlerin oldukça üstünde çıktı.

Aflatoksin, bazı küf türleri tarafından doğal yolla üretilen son derece toksik bir maddedir ve özellikle tahıllarda ortaya çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu maddeyi en tehlikeli kanserojenler arasında sınıflandırıyor. Uzmanlar, aflatoksinin karaciğer başta olmak üzere böbrek ve üreme sistemi üzerinde ciddi tahribatlar oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, bu toksin yüksek ısıda pişirme ya da fırınlama ile etkisiz hale getirilemiyor.

Almanya'da Patlamış Mısırda Kanserojen Madde Alarmı: Acil Toplatılma Kararı Verildi - Resim : 1

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

Marka: Yörükoglu Popcorn-Mais

Üretici: Natur Food GmbH (Rechtenbacher Hohl 7, 35398 Gießen)

Ambalaj: 800 gram

Son tüketim tarihi: 20.09.2026

Satıldığı bölgeler: Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland

İade süreci başladı

Ürünü piyasaya süren Natur Food GmbH, tüketicilere “ürünü kesinlikle tüketmeyin” uyarısında bulundu. Firma, ürünü satın alanların fiş ibraz etmeksizin ürünleri satış noktalarına iade edebileceğini ve ödemelerinin tam olarak geri yapılacağını açıkladı.

Almanya'da Patlamış Mısırda Kanserojen Madde Alarmı: Acil Toplatılma Kararı Verildi - Resim : 2

İÇERİK ETİKETLERİNİ KONTROL EDİN UYARISI

Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) de konuyla ilgili açıklama yaparak, aflatoksinlerin uzun süreli maruziyetlerde ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu maddenin geçmişte bazı çikolata ve balık ürünlerinde de tespit edildiği belirtilerek, tüketicilerin benzer ürünleri satın alırken içerik etiketlerini dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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