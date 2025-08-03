ATM’de Paranız Sıkıştıysa Dikkat! Dolandırıcılar Hesapları İşte Böyle Boşaltıyor

Almanya merkezli Sparkasse Bankası, son dönemde yeniden gündeme gelen “cash trapping” yöntemiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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ATM’de Paranız Sıkıştıysa Dikkat! Dolandırıcılar Hesapları İşte Böyle Boşaltıyor
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ATM'den para çekmeye çalışanların sık sık yaşadığı “para sıkışması” olayının aslında bir dolandırıcılık yöntemi olduğu vurgulandı. Sparkasse'nin uyarısı, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Cash trapping olarak adlandırılan yöntem, dolandırıcıların ATM’nin para çıkış yuvasına yapışkanlı ya da gizli bir kaplama yerleştirmesiyle başlıyor. Kullanıcılar para çekme işlemi sırasında banknotları alamayınca cihazda teknik bir arıza olduğunu düşünüp ATM’den uzaklaşıyor. Tam da bu anda devreye giren dolandırıcılar, haznede sıkışan parayı kolaylıkla alabiliyor. Sparkasse, bu yöntemin Almanya genelinde yeniden görülmeye başladığını ve ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu açıkladı.

ATM’de Paranız Sıkıştıysa Dikkat! Dolandırıcılar Hesapları İşte Böyle Boşaltıyor - Resim : 1

KORUNAKLI ATM'LERDE BİLE TEHLİKE VAR

Artı49’un haberine göre, Sparkasse yetkilileri bu tip dolandırıcılıkların sadece az korunan değil, iyi güvenlik önlemlerine sahip ATM'lerde de yaşandığını belirtti. Banka yetkilileri, her teknolojik cihazda istisnai durumlar yaşanabileceğini ve dolandırıcıların bu açıkları fırsata çevirebildiğini dile getirdi. Üstelik bu yöntemle gerçekleştirilen dolandırıcılıklarda, ATM ekranında çoğu zaman hiçbir uyarı mesajı çıkmıyor.

ATM’de Paranız Sıkıştıysa Dikkat! Dolandırıcılar Hesapları İşte Böyle Boşaltıyor - Resim : 2

VATANDAŞLAR HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Sparkasse, kullanıcıların bu tarz dolandırıcılıklardan korunmak için bazı önlemler alması gerektiğini belirtti. Para çekmeden önce ATM’nin para çıkış noktasının hafifçe kontrol edilmesi, yapışkan bir tabaka ya da gizli bir aparat olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı olabilir. Para henüz çıkmamışken ATM’den uzaklaşılmaması, şüpheli bir durum görülürse banka görevlilerine ya da doğrudan polise haber verilmesi gerektiği de vurgulandı. Ayrıca, çevrede dikkat dağıtıcı hareketler yapan kişilere karşı da tetikte olunması istendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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