Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası Dondurma Devine Ortak Oluyor! Gıda Sektöründe Yeni Dönem
Küresel finans dünyasının önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, gıda sektörüne dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre, banka, Avrupa’nın önde gelen dondurma üreticilerinden Froneri ile ortaklık kurmak için görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşmanın toplam 15 milyar euro (yaklaşık 17,1 milyar dolar) seviyesinde bir şirket değerlemesi üzerinden şekillenmesi bekleniyor.
Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, taraflar arasında yürütülen görüşmelerin Eylül ayında anlaşmayla sonuçlanabileceği belirtiliyor. Anlaşma çerçevesinde, Fransız özel sermaye şirketi PAI Partners tarafından oluşturulan devam fonuna, Goldman Sachs’ın varlık yönetim biriminin liderlik etmesi öngörülüyor.
Froneri, Nestlé ve R&R Ortaklığıyla Doğdu
Froneri, 2016 yılında İsviçre merkezli gıda devi Nestlé ile PAI Partners’ın portföyünde yer alan R&R Ice Cream tarafından kurulan bir ortak girişim olarak ortaya çıktı. Bu birleşmeyle birlikte, Avrupa genelinde birçok ülkedeki dondurma operasyonları tek bir çatı altında toplanmıştı.
Girişimin küresel büyümesi, 2019 yılında Nestlé'nin ABD’deki dondurma operasyonlarını Froneri’ye devretmesiyle daha da hız kazandı. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bu satışla birlikte, dünyaca ünlü Häagen-Dazs gibi markaların kontrolü de Froneri’ye geçmişti.
YATIRIM BANKACILIĞI GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİYOR
Goldman Sachs’ın bu hamlesi, yatırım bankalarının son dönemde tüketici ürünleri ve gıda sektörüne yönelik ilgisinin arttığını bir kez daha ortaya koydu. Froneri gibi küresel ölçekte büyüyen bir markayla kurulacak bu ortaklık, finans ve gıda sektörlerinin güçlü iş birliklerine sahne olabileceğini gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi