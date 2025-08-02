Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası Dondurma Devine Ortak Oluyor! Gıda Sektöründe Yeni Dönem

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Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, taraflar arasında yürütülen görüşmelerin Eylül ayında anlaşmayla sonuçlanabileceği belirtiliyor. Anlaşma çerçevesinde, Fransız özel sermaye şirketi PAI Partners tarafından oluşturulan devam fonuna, Goldman Sachs’ın varlık yönetim biriminin liderlik etmesi öngörülüyor.

Froneri, Nestlé ve R&R Ortaklığıyla Doğdu

Froneri, 2016 yılında İsviçre merkezli gıda devi Nestlé ile PAI Partners’ın portföyünde yer alan R&R Ice Cream tarafından kurulan bir ortak girişim olarak ortaya çıktı. Bu birleşmeyle birlikte, Avrupa genelinde birçok ülkedeki dondurma operasyonları tek bir çatı altında toplanmıştı.

Girişimin küresel büyümesi, 2019 yılında Nestlé'nin ABD’deki dondurma operasyonlarını Froneri’ye devretmesiyle daha da hız kazandı. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bu satışla birlikte, dünyaca ünlü Häagen-Dazs gibi markaların kontrolü de Froneri’ye geçmişti.

YATIRIM BANKACILIĞI GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİYOR

Goldman Sachs’ın bu hamlesi, yatırım bankalarının son dönemde tüketici ürünleri ve gıda sektörüne yönelik ilgisinin arttığını bir kez daha ortaya koydu. Froneri gibi küresel ölçekte büyüyen bir markayla kurulacak bu ortaklık, finans ve gıda sektörlerinin güçlü iş birliklerine sahne olabileceğini gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi