Kira Artış Oranı Belli Oldu: Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Ağustos 2025 Kira Zammı Netleşti

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bu ayki kira artış oranı da netleşti. Ağustos ayında uygulanabilecek tavan kira zam oranı 41,13 oldu.

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Kira Artış Oranı Belli Oldu: Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Ağustos 2025 Kira Zammı Netleşti
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Aylık bazda enflasyon yüzde 2,06 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 seviyesinde açıklandı. Yeni enflasyon verileriyle birlikte, ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenecek milyonlarca kiracıyı ilgilendiren zam oranı da belli oldu.

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 41,13’E GERİLEDİ

Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, ağustos ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre, TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan zam oranı yüzde 41,13 oldu. Temmuz ayında bu oran yüzde 43,23 seviyesindeydi.

YÜZDE 41,13 ZAMLA KİRADA YENİ TUTARLAR NE OLACAK?

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan konutlar için yeni kira bedelleri, mevcut tutarlara yüzde 41,13’lük artışla hesaplanacak.

İşte örnek kira tutarlarına göre yeni bedeller:

Eski kira: 20.000 TL → Yeni kira: 28.226,00 TL
Eski kira: 25.000 TL → Yeni kira: 35.282,50 TL
Eski kira: 30.000 TL → Yeni kira: 42.339,00 TL
Eski kira: 35.000 TL → Yeni kira: 49.395,50 TL
Eski kira: 40.000 TL → Yeni kira: 56.452,00 TL
Eski kira: 45.000 TL → Yeni kira: 63.508,50 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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