Gayrimenkul Sertifikası Bugün Halka Arz Oluyor! 2+1 ve 3+1 Damla Kent Evleri İçin Ne Kadar Sertifika Gerekiyor?

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Konut sahibi olmayı arzulayan ancak yüksek peşinat ve kredi şartları nedeniyle bu hayaline uzak kalan vatandaşlar için dikkat çeken bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ile Emlak Konut GYO’nun hayata geçirdiği gayrimenkul sertifikası sistemi, bugün itibarıyla yatırımcılara sunuldu. Peki, 2+1 ve 3+1 Damla Kent Evleri için ne kadar sertifika gerekiyor? İşte detaylar...

HALKA ARZ BAŞLADI! SERTİFİKA FİYATI 7,59 TL

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek halka arzda, yatırımcılar 7,59 TL sabit fiyat üzerinden sertifika satın alabilecek. Toplamda 2 milyar 820 milyon adedin üzerinde sertifika satışa sunulurken, yaklaşık 21,4 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşılması bekleniyor. Borsa İstanbul'da “DMLKT” koduyla işlem görecek bu sertifikalar, gayrimenkul yatırımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

FAİZ YOK, PEŞİNAT YOK! PARÇA PARÇA EV SAHİPLİĞİ

Yeni model, küçük birikimlerle gayrimenkul projelerine dahil olmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor. "Damlaya damlaya ev olur" anlayışıyla geliştirilen sistem sayesinde, yatırımcılar dilerlerse yeterli sertifika biriktirerek bir dairenin tamamına sahip olabilecek ya da sertifikaları alım-satım yoluyla değerlendirebilecek.

KONUTLAR İÇİN GEREKEN SERTİFİKA MİKTARLARI

Projede yer alan konut tipleri için gerekli sertifika sayıları ve yaklaşık maliyetler şöyle:

1+1 (62 m²): 631.516 sertifika – Yaklaşık 4.793.206 TL

2+1 (88 m²): 863.276 sertifika – Yaklaşık 6.552.265 TL

3+1 (144 m²): 1.384.916 sertifika – Yaklaşık 10.511.512 TL

4+1 (194 m²): 1.833.345 sertifika – Yaklaşık 13.915.089 TL

"DAMLA KENT" PROJESİ İSTANBUL’DA YÜKSELİYOR

Damla Kent adı verilen konut projesi, İstanbul’da Sultangazi ile Başakşehir arasında yer alan eski bir askeri alan üzerinde inşa edilecek. Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'na yakın konumda bulunan proje, toplu ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor.

YEŞİL ALAN VE YOL MÜJDESİ

Bölgede ilerleyen dönemlerde yeni ulaşım yollarının açılması planlanırken, çevredeki doğal göletin çevresine büyük park alanları yapılması da gündemde. Bu gelişmeler, yatırımcılara yalnızca konut değil, yaşam kalitesi yüksek bir çevre sunmayı amaçlıyor.

10 SORUDA GAYRİMENKUL SERTİFİKASI SİSTEMİ

1- Yeni sistemin amacı nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, peşinat ve kredi gibi yükümlülükleri karşılayamayan vatandaşların konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir modeli devreye aldı.

"Damlaya damlaya ev olur" anlayışıyla geliştirilen sistem, küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunuyor.

Bu model, vatandaşların konut sahibi olma imkanını artırmayı ve kira fiyatlarının dengelenmesini amaçlıyor. Peşinat ve kredi yükümlülüğü olmadan küçük birikimlerle yatırım yapılabilen sistem, konuta erişimde kolaylık sağlayarak toplumun geniş kesimlerine hitap ediyor.

2- Uygulama nasıl işleyecek?

TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen sistemde, vatandaşlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki gayrimenkul sertifikalarını bütçelerine uygun şekilde satın alabilecek.

Sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görecek. Alt veya üst limit bulunmadan isteyen herkes bu yatırım modeline katılabilecek.

3- Sertifikalar ne zaman ve nasıl satışa sunulacak?

Sertifikalar, 7 lira 59 kuruş fiyatla 4-8 Ağustos tarihleri arasında talep toplama yoluyla halka arz edilecek. 11 Ağustos'tan itibaren ise Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek.

4- Hangi projeye yatırım yapılacak?

İlk uygulama, İstanbul Başakşehir'de inşa edilecek Damla Kent Evleri projesiyle başlatılıyor. Projede toplam 5 bin 325 konut yer alacak. İlk etapta 1540 konut için sertifika satışı yapılacak. İnşaat 1 Ekim'de başlayacak ve 4 Şubat 2029'da tamamlanacak.

5- Sertifikalar nasıl değerlendirilecek?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarına üç ayrı kazanç modeli sunuyor: Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alacak.

Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınacak. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görerek yatırımcılara diledikleri anda alım-satım yapma ve fiyat artışından kazanç elde etme imkanı tanıyor.

6- Birden fazla kişi bir konuta ortak olabilir mi?

Sistem, paylı mülkiyet esasına dayalı olarak birden fazla kişinin aynı konut için yeterli miktarda sertifika biriktirerek ortak olmasına imkan sağlıyor. Evin toplam değerine denk gelen sertifika adedi toplandığında, hisse oranlarına göre tapu devri yapılabiliyor. Bu sayede eşler ya da birden fazla yatırımcı birlikte konut sahibi olabiliyor.

7- Yalnızca İstanbul'da yaşayanlar mı başvurabilecek?

Gayrimenkul Sertifikası uygulamasında ikametgah şartı bulunmuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan yatırımcılar da yetkili aracı kurumlar üzerinden hesap açarak sertifika alımına katılabiliyor. Böylece İstanbul'daki projelere ülke genelinden yatırım yapılabiliyor.

8- Her daire aynı fiyatta mı?

Şerefiye farkıyla dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri, konutlara göre farklılık gösterecek.

9- Gayrimenkul Sertifikası uygulaması yalnızca bu projeye mi özel?

Damla Kent, sistemin ilk uygulama projesi olarak hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun açıklamalarına göre, modelin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı illerindeki projelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Böylece sistemin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşması planlanıyor.

10- Proje tamamlanmadan önce konutumu seçebilir miyim?

Sertifika adediyle bir konutun değerine ulaşan yatırımcılar, projenin 6'ncı ayından itibaren başlayacak asli edim talep sürecinde başvuru yaparak istedikleri konutu seçebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi