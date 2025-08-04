Sigaraya Yine Zam Geldi! Bugünden İtibaren Artık Bu Fiyattan Satılacak

ÖTV değişikliğinin ardından sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Fiyat değişikliği bu sabahtan itibaren uygulanmaya başlandı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Sigaraya Yine Zam Geldi! Bugünden İtibaren Artık Bu Fiyattan Satılacak
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Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Son dönemde ardı ardına gelen vergi artışları ve zamlardan sonra, son olarak Philip Morris grubuna ait sigaralara da zam geldi. Fiyat değişikliğini sosyal medya hesabı üzerinden Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.

10 TL BİRDEN ZAM GELDİ

Bu sabah itibarıyla geçerli olan zamla birlikte, Philip Morris grubundaki sigaralara 10 TL fiyat artışı uygulandı. Böylece en ucuz sigara 90 TL’ye, en pahalı sigara ise 100 TL’ye yükseldi.

EN UCUZ SİGARANIN BİLE FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Philip Morris zammı öncesinde, geçtiğimiz günlerde British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) grupları da ikinci kez zam yapmıştı. Böyle yapılan son değişiklikle birlikte en düşük sigara fiyatı 85 TL’ye, en yükseği ise 100 TL’ye yükseldi.

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