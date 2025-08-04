ENAG Temmuz Enflasyonunu Açıkladı
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,75 olurken, yıllık bazda yüzde 65,15 olarak gerçekleşti
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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın Haziran 2025 verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,05 yıllıksa yüzde 68,68’di.
ENAG'A GÖRE HAZİRANDA AYLIK YÜZDE 3,66 ARTMIŞTI
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 3,05 artmıştı.. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı mayıs ayında yüzde 68,68 olarak gerçekleşmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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