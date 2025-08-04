Temmuz Ayı Enflasyon Oranları Bugün Açıklanıyor: İşte Ekonomistlerin Beklentileri

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Ağustos ayının ilk hafta başında gözler enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00'da temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler maaş zamları, kira artış oranları ve ekonomik beklentiler konusunda belirleyici olacak.

ORTALAMA BEKLENTİ YÜZDE 2.34

Anadolu Ajansı'nın TÜİK'in açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi de 30 Haziran'da yayınlanmıştı. Ankete katılan 17 ekonomist, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2.34 artacağını tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2.34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.65 ile yüzde 2.90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

YIL SONU BEKLENTİ KAÇ?

Ayrıca ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30.32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,37 artmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi