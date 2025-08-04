Dolar ve Euro Yeniden Yükselişe Geçti

TÜİK'in Temmuz enflasyonunu açıkladığı haftanın ilk iş gününde döviz kurunda yükseliş görülüyor. Dolar yeni haftaya 40,6750 liradan, euro ise 47,1070 liradan başladı.

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Dolar ve Euro Yeniden Yükselişe Geçti
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Uzun süredir Türk Lirası'nın tarihi değer kaybıyla beraber döviz kurunda büyük yükseliş görülürken, İstanbul serbest piyasada yeni haftanın ilk gününde de dolar ve euroda yukarı yönlü bir hareket görülüyor.

Dolar ve Euro Yeniden Yükselişe Geçti - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

4 Ağustos 2025 Pazartesi günü serbest piyasada 40,6730 liradan alınan dolar, 40,6750 liradan satılıyor. 47,1050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,1070 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,6580, euronun satış fiyatı ise 47,0870 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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