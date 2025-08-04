Yapay Zeka Sistemine Geçen İlk Firmalardandı: 32 Yıllık Türk Tekstil Devi İflas Bayrağını Çekti!

Türkiye’de artan ham madde fiyatları ve yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle birçok şirket mali açıdan zorluklar çekmeye devam ediyor. Son olarak gelen haber ise piyasaları altüst etti. 1993 yılında eğitimci Mehmet Zeki Eren tarafından kurulan Leras Tekstil, yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato talibinde bulundu. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri…

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Yapay Zeka Sistemine Geçen İlk Firmalardandı: 32 Yıllık Türk Tekstil Devi İflas Bayrağını Çekti!
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Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sorunu şirketleri krize sürüklerken gelen son dakika bilgisi herkesi şaşkına çevirdi. Sektörde yapay zekayı kullanarak müşteri taleplerine hızlı çözümler üretmesiyle öne çıkan Leras Tekstil, yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından konkordato talebinde bulundu.

32 YILLIK TÜRK TEKSTİL DEVİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ!

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, verdiği kararla Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında geçici mühlet kararı verdi. Karara göre, şirketler 3 ay süreyle geçici mühlet kapsamında değerlendirilecek.

Yapay Zeka Sistemine Geçen İlk Firmalardandı: 32 Yıllık Türk Tekstil Devi İflas Bayrağını Çekti! - Resim : 1

MAHKEME KARARINI VERDİ: ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının değerlendirilmesi amacıyla alacaklı sayısı ve tutarı dikkate alınarak üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 294, 295, 296 ve 297. maddeleri gereğince, geçici mühlet süresince şirketler hakkında her türlü haciz, tedbir ve muhafaza işlemleri durduruldu.

Yapay Zeka Sistemine Geçen İlk Firmalardandı: 32 Yıllık Türk Tekstil Devi İflas Bayrağını Çekti! - Resim : 2

Mahkeme kararında ayrıca, şirketin konkordato talebinden önce düzenlediği çeklerin, geçici mühlet süreci devam ettiği sürece bankaya ibrazı hâlinde “konkordato sürecindedir” şerhi düşülmesine hükmedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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