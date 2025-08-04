Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Şimdi Hepsi Tek Tek İmha Edilecek

SKANDALIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Skandalın perde arkasında ise yönetim hataları göze çarpıyor. Tesiste süt üretiminden sorumlu pozisyonda, alanında uzman bir isim yerine elektrik mühendisi olduğu belirtilen bir kişinin görevlendirildiği iddia edildi. Uzmanlık dışı bu atamanın üretimdeki kalite kontrol süreçlerini aksattığı iddia ediliyor.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILDI İDDİASI

Yaşanan aksaklıkları kurum içindeki WhatsApp grubunda gündeme taşıyan 12 yıllık bir çalışanın ise tazminatsız olarak işten çıkarıldığı iddia edildi. “Şirket bilgilerini sızdırmak” gerekçesiyle işine son verilen personelin, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Konya Valiliği’ne de bildirdiği öğrenildi.