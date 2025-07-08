MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' Diplomasisi, Bağdat'a Kritik Ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'a kritik bir ziyarette bulunacak. Kalın, Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşamasının koordinasyonunu masaya yatıracak.

MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' Diplomasisi, Bağdat'a Kritik Ziyaret
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‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde hareketli günler yaşanırken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti’nin İmralı heyeti bir araya gelmişti. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’’a yaptığı çağrının ardından başlayan sürecin, önümüzdeki günlerde yeni bir aşamaya geçeceği kaydediliyordu. Taraflar arasında temaslar hızlanırken, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak’ın başkenti Bağdat’ta temaslarda bulunacak.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani gibi isimlerle görüşecek. Kalın ayrıca bakanlar ve istihbarat servisi yetkilileri ile de temaslarda bulunacak.

Bu görüşmelerde PKK’nın silah bırakma sürecinin koordinasyonu ve sonraki dönem masaya yatırılacak.

Kalın, geçen hafta da Irak’ın kuzeyinde temaslarda bulunmuş ve Erbil kentinde KDP Lideri Mesut Barzani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Güvenlik Konseyi yetkilileri ile görüşmüştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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'Terörsüz Türkiye' Sürecinde En Kritik İki Gün 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde En Kritik İki Gün
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