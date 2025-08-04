Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, mahallede paniğe yol açtı. Korkunç olayda 10 kişi yaralandı.

10 KİŞİ YARALANDI

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde Yeniköy Mahallesi Karanfil 6. Cadde üzerinde bulunan bir kahvehanede bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu 10 kişi yaralandı.

ARAÇLAR DA HASAR ALDI

Saldırı sırasında cadde üzerinde park halinde bulunan iki araç da kurşunların isabet etmesi sonucu hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla ve sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, çatışmaya karışan kişilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA