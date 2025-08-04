Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı

Diyarbakır’da bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı. Korku dolu anlarda çevredeki park halindeki araçlarda hasar aldı. Polis, çatışmaya karışan kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, mahallede paniğe yol açtı. Korkunç olayda 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı - Resim : 1

10 KİŞİ YARALANDI

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde Yeniköy Mahallesi Karanfil 6. Cadde üzerinde bulunan bir kahvehanede bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı - Resim : 2

ARAÇLAR DA HASAR ALDI

Saldırı sırasında cadde üzerinde park halinde bulunan iki araç da kurşunların isabet etmesi sonucu hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla ve sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı - Resim : 3

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, çatışmaya karışan kişilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Diyarbakır çatışma
Son Güncelleme:
Gümüşhane Barınağında Vahşet! Susuzluktan İdrar İçen, Açlıktan Feryat Eden Köpekler Gümüşhane Barınağında Vahşet! Susuzluktan İdrar İçen, Açlıktan Feryat Eden Köpekler
Hatay'da Deprem! AFAD Büyüklüğünü Açıkladı Hatay'da Deprem! AFAD Büyüklüğünü Açıkladı
İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını
3 Ağustos'ta İş Hayatı ve Maddi Getirinizin Devrim Gibi Değişeceğinin 3 İşareti 3 Ağustos'ta İş Hayatı ve Maddi Getirinizin Devrim Gibi Değişeceğinin 3 İşareti
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak Ankara’da Tarihi Zirve! Türkiye’nin Kayıp Mirası Geri Döndü… 65 Yıl Sonra Ziyaretçilerle Buluşacak
Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Gören Tanıyamadı Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ının Son Hali Şaşırttı
Eski Eşinden Merve Boluğur’a Büyük Şok! Yeni Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti, Aşkın Şahidi Jennifer Lopez Oldu Eski Eşinden Merve Boluğur’a Büyük Şok
Mehmet Şimşek'ten Büyük Hamle! Ocak'ta Başlıyor,, Artık Zorunlu Olacak! 200 Bin TL Üstü Nakit İşlemlerde Yeni Şart Mehmet Şimşek'ten Büyük Hamle