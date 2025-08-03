Hatay'da Deprem! AFAD Büyüklüğünü Açıkladı

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Hatay’ın Erzin ilçesinde saat 22.25'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Erzin ilçesi olan depremini büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

12.33 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA