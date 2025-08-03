Hatay'da Deprem! AFAD Büyüklüğünü Açıkladı
6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay sallanmaya devam ediyor. Hatay’ın Erzin ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 12,33 kilometre olarak açıkladı.
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Hatay’ın Erzin ilçesinde saat 22.25'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Erzin ilçesi olan depremini büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
12.33 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Erzin (Hatay)
Tarih:2025-08-03
Saat:22:25:54 TSİ
Enlem:36.98528 N
Boylam:36.12833 E
Derinlik:12.33 km
Detay:https://t.co/uafKjAwtuR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: DHA
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