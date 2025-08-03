İskenderun’daki Asker Ölümleri Meclis’e Taşındı! Kritik 10 Soru: 'Kim Emretti, Kimler Uyguladı?'

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı'nda yaşanan ve iki askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya inceleme sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yankı Bağcıoğlu önemli bir açıklama yaptı.

Güneş altında uzun süre bekletildikleri öne sürülen erlerin ölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yankı Bağcıoğlu, olayın ardından başlatılan soruşturmanın adil, detaylı ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde CHP tarafından sunulan araştırma komisyonu önergesinin TBMM'de reddedildiğini hatırlatan Bağcıoğlu, yaşanan sürecin kamuoyu vicdanında ciddi rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

“TAHKİKAT YETERSİZ KALMAMALI”

Olayla ilgili birçok belirsiz noktanın bulunduğuna dikkat çeken Bağcıoğlu, sürecin sağlıklı ilerlemesi için cevaplanması gereken 10 kritik soru olduğunu belirtti.

Bağcıoğlu’nun yönelttiği sorular şu şekilde:

Erler neden güneşin altında uzun süre bekletildi? Firari askerler nedeniyle tüm bölüğün bekletildiği doğru mu? Bu uygulamayı kim emretti, kimler uyguladı? Amirler bu durumu fark ettiyse neden müdahale edilmedi? Birlik Komutanı sağlık risklerini öngöremedi mi? Askeri sağlık personeli olumsuz hava koşulları için uyarıda bulundu mu? İçme suyunun yetersiz olduğu ve askerlerin kantinden su almak zorunda kaldığı iddiası doğru mu? Bu iddia doğruysa, üst komutanlıklar neden gerekli tedbirleri almadı? Olay sırasında ilk tıbbi müdahale kim tarafından yapıldı? Müdahale süreci, zaman çizelgesi ve sağlık protokollerine uygunluk denetlendi mi?

Kaynak: ANKA