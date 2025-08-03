Eski CHP’li Vekil Suat Binici'ye Acı Veda! Memleketinde Toprağa Verildi

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Bir süredir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden 23. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili ve Vezirköprü eski Belediye Başkanı Suat Binici, memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Binici’nin naaşı, uzun yıllar görev yaptığı Vezirköprü Belediyesi’nin önüne getirildi. Binici için ikindi namazının ardından Köprülü Mehmet Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, Yeni Mahalle Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, AKP Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, eski milletvekillerinden Kemal Zeybek, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türker, partililer, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA