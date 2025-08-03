Diploma Depremi! ‘400 Akademisyen’ İddiası Ortalığı Karıştırdı, Hocalar Sahte mi?

Sahte diploma skandalına ilişkin soruşturma devam ederken, “400 akademisyen usulsüz şekilde atandı” iddiası akademisyenler arasındaki tartışmaları da alevlendirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanlarken, sosyal medyada profesörlerden tepkiler peş peşe geldi.

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Diploma Depremi! ‘400 Akademisyen’ İddiası Ortalığı Karıştırdı, Hocalar Sahte mi?
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Sahte diploma skandalına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, “400 akademisyen usulsüz şekilde atandı” iddiası büyük dikkat çekmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı.

Diploma Depremi! ‘400 Akademisyen’ İddiası Ortalığı Karıştırdı, Hocalar Sahte mi? - Resim : 1

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda yankı bulan “400 akademisyenin sahte diplomayla göreve getirildiği” yönündeki iddianın dosyada yer alan bir şüphelinin beyanına dayandığı, elde somut bir bulgu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan hiçbir öğretmenin soruşturma kapsamında yer almadığı da ifade edildi.

Diploma Depremi! ‘400 Akademisyen’ İddiası Ortalığı Karıştırdı, Hocalar Sahte mi? - Resim : 2

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında sahte diplomalar ve sürücü belgeleriyle ilgili 65 şüpheli hakkında daha iddianame hazırlandı. Bu kişiler hakkında 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma dosyasına göre sanıkların, birçok kamu kurumunun elektronik imzalarını kopyalayarak resmi belgeler düzenlediği tespit edildi.

Diploma Depremi! ‘400 Akademisyen’ İddiası Ortalığı Karıştırdı, Hocalar Sahte mi? - Resim : 3

E-İMZA OPERASYONU

Şüphelilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yöneticileri ile YÖK’te görevli bazı üst düzey isimlerin ve 14 farklı üniversitenin öğrenci işleri personelinin elektronik imzalarını yasa dışı yollarla kopyalayarak belge düzenlediği ileri sürüldü.

TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

İddiaların ardından tepkiler ve sorular da peş peşe geldi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Hocaları sahte olan üniversitelerin öğrencileri ne olacak?” diye sordu.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise "YÖK’ün kayıtlarında kim oldukları belli" dedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR: 'BU SKANDAL'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise sahte diplomaların yalnızca bireysel değil, yapısal bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bu zihniyetle mücadele edeceğiz, liyakati savunacağız" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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