Milli Emlak’ta 'Sahte E-İmza' Alarmı! Bakanlık Gerçeği Açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini, e-imza üreterek bakanlık sistemine bağlanmaya çalışan kişilerin tespit edildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu duyurdu.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddialarına ilişkin bakanlıktan açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan araştırma sonucunda; “Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir” dedi.
SUÇ DUYURUSU YAPILDI
Bakanlık açıklamasında, e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği, e-imza üreterek bakanlık sistemine bağlanmaya çalışan kişilerin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyuna yansıyan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imza ile giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmuştur.
'İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ'
Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirmiş ve durumu Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirmiştir. Bakanlık konu ile ilgili ivedi olarak araştırma başlatmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.
'IP ADRESLERİNDEN TESPİT EDİLDİ'
E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25/06/2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Basın Açıklaması pic.twitter.com/JmjSNI3MpB— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) August 3, 2025
Kaynak: Haber Merkezi