Milli Emlak’ta 'Sahte E-İmza' Alarmı! Bakanlık Gerçeği Açıkladı

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddialarına ilişkin bakanlıktan açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan araştırma sonucunda; “Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir” dedi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Bakanlık açıklamasında, e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği, e-imza üreterek bakanlık sistemine bağlanmaya çalışan kişilerin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna yansıyan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imza ile giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmuştur.

'İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ'

Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirmiş ve durumu Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirmiştir. Bakanlık konu ile ilgili ivedi olarak araştırma başlatmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

'IP ADRESLERİNDEN TESPİT EDİLDİ'

E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25/06/2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Basın Açıklaması pic.twitter.com/JmjSNI3MpB — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) August 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi